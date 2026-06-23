GTA 6售價流出！5大版本上架法國Fnac　最貴典藏版索價近$1,700

多家國際媒體報道稱，法國知名零售連鎖品牌Fnac已悄然上線GTA 6五個版本的商品頁面。此舉發生在官方預售啟動之前，可能提前揭示了遊戲各版本的正式售價。



該平台列出了五款編號為RS1至RS5的商品，統一標註發售日期為2026年11月19日。儘管商品頁面未明確提及GTA 6名稱，但憑藉命名邏輯、發售時間及玩家社群廣泛解讀，普遍認為這五款商品即對應GTA 6的不同版本。

GTA 6即將開放預訂。（X@GTAVI_Countdown）

據頁面顯示，標準版定價為89.99歐元；其餘四個版本依次為99.99歐元、109.99歐元、119.99歐元及199.99歐元。其中最高階典藏版價格接近標準版的2.2倍。

法國Fnac偷跑5大版本價錢▼▼▼

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截至目前，GTA 6開發商Rockstar Games及其母公司Take-Two尚未公布任何官方定價訊息，因此該組價格數據仍屬非官方消息，需保持審慎態度。但考慮到商品頁面上線時間距官方預售開啟僅餘數日，其參考價值顯著提升。

GTA 6官方預售將於2026年6月25日正式開啟。屆時，各版本售價將獲得最終確認，同時業界也將得以判斷：這款被普遍視為本世代最受矚目的作品，是否會在定價策略上作出調整。

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