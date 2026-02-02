龍珠40周年人氣投票榜　悟空奪冠無懸念！最強絕招竟非龜波氣功？

為慶祝鳥山明經典作品《龍珠》迎來40周年，官方首次舉辦了首次的全球龍珠角色人氣投票，讓212名角色共同參與競爭，並在今年1月24日正式公布最終結果。



而前三名也基本毫無懸念，特別是第一名，就是主角「孫悟空」，從投票的第一階段開始就一路領先至最後。

悟空毫無懸念拿下第一名

以下文字列出闖入最終階段的第1至第21名，其餘名次可以觀看圖片：

第一名：孫悟空（卡卡洛特）

第二名：達爾（貝吉塔）

第三名：孫悟飯

第四名：比克

第五名：貝吉特（比達）

第六名：特南克斯（青年）

第七名：巴達克

第八名：人造人18號

第九名：賽魯（斯路）

第十名：弗利沙（菲利）

第十一名：克林（無限）

第十二名：飲茶

第十三名：布瑪

第十四名：天津飯

第十五名：布瑪家的黑貓

第十六名：孫悟天

第十七名：琪琪

第十八名：人造人17號

第十九名：拉琪（蘭琪）

第二十名：碧兒（維黛兒）

第二十一名：拉帝茲



此外，官方也統計了一些有趣的數據，包含本次投票男性比超過69%，而最大的年齡投票區間為20～29歲，佔了35%，但不管是10歲以下、10～19歲、20～29歲、30～39歲、40～49歲、50歲以上，第一名皆是「孫悟空」。

有趣的是，在武道會預賽階段就被悟空輕易擊敗的邱巴王（チャパ王）在日本地區卻獲得了超高票數。而對於獲得第一名的「孫悟空」，官方也列出了以下幾點有趣的統計：孫悟空在《龍珠》的總戰績：

在《龍珠》原作中，悟空的總戰績為117場、76勝、16負、25場無結果，勝率約為65%。這或許反映了悟空熱愛戰鬥本身，而不在乎結果。有趣的是，在「賽魯篇」中，悟空一場勝利都沒贏過。在那美克星擊敗弗利沙之後，直到在巴比提的太空船上擊敗亞根，他才再度獲得勝利！

*在與完全體賽魯的戰鬥中，悟空與悟飯用了父子龜派氣功給予了賽魯最後一擊，因此這場勝利沒有計入悟空的總勝場數。



孫悟空在《龍珠》的總爆衣次數

在悟空的117場戰鬥中，他的衣服竟然破了19次！令人驚訝的是，第一次爆衣並非發生在與強大敵人的戰鬥中，而是在第四集，當時，他被布瑪從背後射中，但只是衣服破碎而已。當時還是小悟空的他就展現出了驚人的韌性，他還向布瑪炫耀道：「你以為這點小傷就能傷到我？！」

孫悟空在《龍珠》最愛用的絕招

「踢技」是悟空最常用的終結技，總共使用了11次！他用各式各樣的踢技擊敗對手，從強大的飛踢到旋風踢，應有盡有。在闖入紅領巾軍總部時，有一格畫面顯示悟空用一記驚豔的空中踢擊同時擊倒了兩名士兵！值得一提的是，悟空只用過三次他的招牌絕技龜派氣功作為終結技！

*在與多人戰鬥時，擊倒最後一個站立的對手的技能被認定是終結技。



孫悟空在《龍珠》中吃掉了幾顆仙豆

悟空總共吃了11顆仙豆！除了用仙豆來恢復與強敵戰鬥中受傷和疲憊之外，他還曾在前往那美克星的飛船上用仙豆來恢復體力。當時他為了訓練，幾乎瀕臨死亡，需要補充能量……這的確是一項驚人的壯舉。他連續四天不懈地訓練，期間吃了四顆仙豆！這意味著他每天都要瀕臨死亡一次，可見他訓練的強度有多麼驚人！

孫悟空在《龍珠》中伸縮如意棒的次數

悟空從他爺爺孫悟飯那邊繼承了如意棒，而他在作品中一共將如意棒伸長了13次。如意棒原本是連結凱里塔和神殿的工具，但悟空把它當成了武器。他用它跳躍到更高的地方，也用它來作為落腳點，而且他在戰鬥中巧妙地運用如意棒，真是令人印象深刻！

孫悟空在《龍珠》漫畫格出現的次數

統計後發現，悟空在全作中的總登場格數高達10,206格，在所有角色之中名列第一！但另一方面也揭露了一個令人意外的結果，悟空完全沒有出現的話數竟然多達99話。像是在那美克星篇的戰鬥期間，應該有不少讀者都曾感到「怎麼還沒輪到悟空登場？」吧。

另外，具有紀念意義的「第10,000格」登場畫面，是出自第511話〈賭上性命的貝吉塔〉中的這一格畫面！

+ 3

