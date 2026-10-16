《GTA 6》六大電台曝光：Bad Bunny親自主持　Podcast可邊行邊聽

距離《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）正式發售只剩下一個多月，Rockstar Games也開始陸續公開更多遊戲細節。而說到《GTA》系列最具代表性的元素，除了自由度極高的開放世界、犯罪故事與各種瘋狂活動外，陪伴玩家開車穿梭城市的「廣播電台」，絕對也是不可或缺的一環。



近日，Rockstar Games正式更新《GTA 6》官方網站的「音樂」專區，一口氣公開六大廣播電台及主持陣容，涵蓋拉丁音樂、流行樂、嘻哈、重金屬、鄉村音樂與非洲節奏等不同曲風，甚至邀請Bad Bunny、Lana Del Rey、Robyn、Burna Boy等國際知名音樂人參與。

距離《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）正式發售只剩下一個多月，Rockstar Games也開始陸續公開更多遊戲細節。（Rockstar）

不僅如此，本作還將首次加入Podcast隨選播客功能，玩家未來不必再坐在車內，也能透過智慧型手機搭配耳機，隨時隨地收聽喜愛的音樂與節目。

六大電台正式亮相！從重金屬、嘻哈到拉丁音樂應有盡有

本次率先公開的六大廣播電台，各自擁有不同的音樂定位與主持陣容，而且R星目前已經開放玩家直接前往官網試聽。其中不少主持人更由現實中的知名音樂人親自擔綱，讓《GTA 6》的廣播陣容格外豪華。

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1. Cocoteo FM（可可提奧FM）｜拉丁音樂

由El Martillo與La Gata主持，兩個角色分別由Bad Bunny與波多黎各歌手RaiNao擔綱。

電台主打當代拉丁音樂，包括巴恰達（Bachata）、美倫格（Merengue）到登包（Dembow）和雷鬼頓（Reggaeton）等曲風，呈現充滿熱情的加勒比海派對氛圍。

2. Back Country Radio（窮鄉僻壤電台）｜鄉村音樂

由MW與Delta Dawne主持，主打帶有反叛精神的鄉村音樂，廣播範圍涵蓋綠茵河區、蓋爾霍恩港及周邊地區。

除了音樂外，節目還會穿插流動記者、沼澤氣象專家與Mud Dog Mike的現場報導，呈現《GTA》系列熟悉的荒謬地方電台文化。

值得注意的是，這個電台還有鄉村歌手Morgan Wallen、Lana Del Rey，以及Lana的丈夫Jeremy Dufrene參與。

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3. AfroBank FM（非洲樂幫FM）｜非洲音樂

由Burna與Palmsy主持，背後分別是Burna Boy與Palms Trax。

曲風涵蓋非洲經典音樂、Amapiano、3-Step，以及更多不同年代的非洲節奏，從過去的經典歌曲到當代的新興音樂通通網羅。

4. The Chamber 106.6（秘室106.6）｜重金屬

由DJ Kerry與DJ Tom主持，而兩人其實就是傳奇重金屬樂團Slayer的Kerry King與Tom Araya。

電台將播放從1980年代一路延續至今的重金屬作品，包括經典金屬樂與各種充滿侵略性的吉他演奏。

5. Flash FM（閃電FM）｜流行音樂

曾經在《GTA：罪惡城市》中登場的經典電台Flash FM，將在《GTA 6》中正式回歸。

這次由瑞典流行歌手Robyn與模特兒Alex Consani主持，帶來適合在罪惡城市夜晚一路播放的流行舞曲。

6. Dirty South Classics（南部嘻哈經典）｜嘻哈音樂

由Trick Daddy與Trina主持，以美國南方嘻哈、地方饒舌與經典Hip-Hop為主要曲風。

無論是開車穿梭市區，還是在街頭欣賞當地的改裝車文化，這個電台都能提供充滿南方氣息的配樂。

《GTA 6》首度加入Podcast隨選功能

R星確認，《GTA 6》將成為系列首款加入隨選Podcast作品，為遊戲內的音樂與娛樂系統帶來重大革新。

R星確認，《GTA 6》將成為系列首款加入隨選Podcast作品，為遊戲內的音樂與娛樂系統帶來重大革新。（Rockstar）

過去《GTA》系列的廣播主要依附在汽車、機車等載具上，但這次玩家將可以使用智慧型手機，搭配全新加入的耳罩式耳機與入耳式耳機，即使離開車輛，也能繼續收聽廣播與Podcast。

官方同步公開三張全新遊戲畫面

除了音樂系統外，R星本次還同步公開三張全新遊戲截圖，分別展現不同時段、環境下的城市風貌。

第一張畫面呈現的是白天的城市高架道路，從大量行駛中的汽車、遠處密集的摩天大樓，到道路旁的棕櫚樹、海岸線與遊艇，都讓人感受到雷歐奈達州充滿活力的都市景觀。

第二張則將時間切換至夜晚，霓虹燈照亮街道，雨後積水的路面反射著紫色與粉紅色的光芒。沿路可見大量行人、車輛、飯店與娛樂場所，完整呈現《GTA：罪惡城市》系列最具代表性的邁阿密夜生活氛圍。

至於第三張畫面，則是一處充滿街頭派對氣息的停車場。現場聚集大量NPC，除了互相交談的人群，還有改裝跑車、鮮豔的車底霓虹燈，以及攤販與熱帶風格建築。

《GTA 6》原聲專輯收錄34首歌曲 11月19日同步推出

除了廣播電台，R星也為《GTA 6》準備了獨立的官方音樂專輯《Grand Theft Auto VI:The Album》。

專輯將收錄34首原創曲目，目前已公開的參與藝人包括Travis Scott、Yung Lean、Cardi B、Morgan Wallen、Rauw Alejandro、Keith Richards等人，橫跨不同音樂類型。

官方預計於2026年11月19日推出專輯，除了數位版本外，也提供黑膠唱片與CD等實體版本。

目前《GTA 6》預計於2026年11月19日正式登陸PlayStation 5、Xbox Series X|S，玩家現在就可以前往《GTA 6》官方音樂專區，搶先試聽這六個電台。

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