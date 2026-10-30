《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》2027上映！團隊棄傳統3D　突破視覺極限

Sony影業旗下備受期待的動畫電影《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse），預計於2027年正式上映。作為《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）三部曲的最終章，這部作品不僅將替主角「邁爾斯·摩拉斯（Miles Morales）」的故事畫下句點，更準備再次挑戰動畫電影的視覺極限。



近日，系列製作人菲爾·洛特（Phil Lord） 與基斯杜化·米拿（Christopher Miller）接受訪問時，便透露了第三集在動畫技術、美術風格以及攝影手法上的重大突破。

Sony影業旗下備受期待的動畫電影《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse），預計於2027年正式上映。（YouTube@SLUURP）

《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》部分畫面：

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《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》將採用全新2D多平面動畫風格

近日，菲爾·洛特與基斯杜化·米拿登上由Matthew Belloni主持的Podcast節目《The Town》，談及《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》的製作進度與視覺設計。

米拿表示，團隊這次並不打算單純延續前兩集的成功公式，而是希望創造出更加獨特的動畫表現方式。

我們這次打造的視覺風格真的非常、非常獨特，而且完全不遵循傳統三維動畫的規則。整體更接近一種2D多平面動畫（2D Multiplane）的風格。

「2D多平面動畫」是透過將不同的視覺元素配置於多個圖層，藉由圖層之間的移動與景深變化，創造出具有立體空間感的畫面表現。這種技術最早便被廣泛運用於傳統動畫製作，而《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》則將透過現代動畫技術，進一步探索這種風格的可能性。

事實上，2018年的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》便以漫畫網點、印刷錯位及手繪質感，成功建立獨樹一格的動畫美學，2023年的《蜘蛛俠：飛越蜘蛛宇宙》更進一步透過不同宇宙的美術設計，讓每個世界都擁有截然不同的視覺語言。

不只動畫風格進化！全新攝影流程更接近真人電影

除了美術風格的突破，米拿也透露，《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》這次還導入了全新的攝影製作流程，讓動畫電影的拍攝方式更加接近真人電影。

「我們的攝影製作流程是全新的，而且更接近真人電影的拍攝模式。因此，這次會有更多手持攝影的感覺。我們甚至找來真人電影的攝影操作人員參與製作，讓他們以虛擬攝影的方式進行拍攝，最終呈現的運鏡效果真的非常出色。」

值得一提的是，本片也找來曾參與《魔法壞女巫》（Wicked）等作品的攝影指導愛麗絲·布魯克斯（Alice Brooks）加入製作，進一步將真人電影的攝影經驗融入動畫創作。

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邁爾斯的最終冒險！《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》預計 2027 年上映

《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》的故事將直接延續《蜘蛛俠：飛越蜘蛛宇宙》的結局。在上一集最後，邁爾斯意外來到另一個平行宇宙，並遇見成為「潛行者」的另一個自己。與此同時，他的父親正面臨反派「斑點人」帶來的生命威脅，而關·史黛絲（Gwen Stacy）也集結了其他蜘蛛人夥伴，準備展開救援行動。

本片將由鮑勃·佩爾西凱蒂（Bob Persichetti） 與賈斯汀·K·湯普森（Justin K. Thompson） 共同執導，菲爾·洛特與基斯杜化·米拿則繼續擔任編劇及製作人。

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