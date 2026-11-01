《艾爾登法環》真人電影殺青！A24斥2億美元打造　片長料近三小時

由A24打造、知名導演亞歷克斯·加蘭（Alex Garland）執導的《艾爾登法環》（Elden Ring）真人電影，無疑是近年最受玩家期待的遊戲改編作品之一。



而隨著電影於今年7月正式殺青，近期也開始有更多相關細節曝光，根據最新消息指出，這部耗資近2億美元打造的奇幻史詩鉅作，不僅將忠實還原遊戲世界觀，更有望成為一部片長逼近3小時的超大型製作，其中還將出現主角與各種巨型怪物、巨龍交戰的壯觀場面。

《艾爾登法環》（Elden Ring）

《艾爾登法環》電影劇本超過180頁！片長有望逼近3小時

據了解，由亞歷克斯·加蘭親自撰寫的《艾爾登法環》電影劇本，包含視覺參考資料在內，篇幅至少達到180頁，這也讓外界推測電影最終片長可能逼近3小時。

《艾爾登法環》（Elden Ring）

雖然電影的完整劇情仍處於高度保密階段，但消息人士透露，這部作品將採取「忠於原作」的改編方向，並由曾出演《戀愛修課》的英國演員基特康納（Kit Connor）擔任主角，帶領觀眾踏上一段充滿危險與未知的冒險旅程。

值得注意的是，《Deadline》也首度提及電影中的戰鬥場面，指出主角將與各種令人印象深刻的怪物及巨龍展開激烈交鋒。

A24史上最昂貴電影！Amazon也加入合作行列

除了電影本身的規模令人期待之外，《艾爾登法環》真人版的製作預算同樣相當驚人。據悉，本片成本介於1.75億至2億美元之間，且更接近2億美元，不僅創下A24創立以來最高的電影製作預算紀錄，也讓它成為該公司至今最具野心的作品之一。

《艾爾登法環》（Elden Ring）

由於電影成本極高，A24也開始尋求更多合作夥伴，以降低投資風險。根據《Deadline》消息，Amazon MGM Studios已取得本片在多個國際市場的首輪付費串流播映權，外界推估這筆交易的價值可能高達數千萬美元。

此外，雙方的合作未來甚至可能延伸至Amazon旗下的直播平台Twitch，透過更多與遊戲社群相關的宣傳活動，進一步擴大電影的影響力。

而即將於11月登場的美國電影市場展（American Film Market，AFM），《艾爾登法環》也預計成為最受關注的作品之一，A24將為潛在買家舉行電影簡報活動，甚至不排除首次公開部分電影畫面。

有趣的是，為了避免相關內容提前外流，A24對電影劇本的保密措施也相當嚴格，即使是有意購買電影發行權的國際買家，也必須在片商工作人員陪同下才能閱讀劇本。

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《艾爾登法環》預計2028年3月正式上映

《艾爾登法環》真人電影由曾執導《滅絕（Annihilation）》、《帝國浩劫：美國內戰（Civil War）》的亞歷克斯·加蘭擔任編劇與導演。

除了基特康納之外，演員陣容還包括卡莉·史派妮（Cailee Spaeny）、班·維蕭（Ben Whishaw）、湯姆·柏克（Tom Burke）、尼克·奧佛曼（Nick Offerman）、強納森·普萊斯（Jonathan Pryce）等實力派演員。

電影改編自FromSoftware於2022年推出的同名動作角色扮演遊戲，原作由宮崎英高領軍開發，並邀請《冰與火之歌（A Song of Ice and Fire）》作者喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin）參與世界觀與神話背景的創作。

目前《艾爾登法環》真人電影已完成主要拍攝工作，並進入後期製作階段，預計於2028年3月3日在北美上映，電影以IMAX規格拍攝，讓玩家有機會透過更震撼的視聽體驗，重新踏上那片熟悉的交界地。

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