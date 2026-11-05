格鬥天王：拳面出擊 推出！齊收集All Star格鬥家卡牌｜附禮包碼

《格鬥天王：拳面出擊》手遊正式推出，附禮包碼！由 SNK 正版授權的手機遊戲《格鬥天王：拳面出擊》已於 2026 年 11 月 4 日正式推出，正好迎合了這群渴望重溫街機時代回憶，卻又受限於碎片化時間的用家需求。這款新作把大家熟悉的街機對戰元素，轉化為講求策略思考的放置卡牌形式，讓玩家單手就能輕鬆調兵遣將，隨時隨地享受一擊擊倒對手的快感。



經典角色回歸立體視覺體驗

經歷過九十年代街機熱潮的玩家，對草薙京、八神庵等名字絕不陌生。《格鬥天王：拳面出擊》（以往稱之為《拳皇》）作出全面視覺升級，將平面的像素角色改以 3D 建模技術呈現。製作團隊保留了每位格鬥家的標誌性動作，草薙京的「大蛇薙」及不知火舞的「超必殺忍蜂」等經典絕技，在立體運鏡配合下展現強烈視覺衝擊力。這種結合復古情懷與現代圖像技術的手法，成功吸引新舊玩家感受格鬥家魅力。

陣型配置考驗屬性相剋策略

傳統格鬥遊戲講求反應速度，對手機用家來說門檻較高。本作打破操作限制，將肉搏戰轉化為著重戰前佈局的放置玩法。系統將格鬥家相剋關係，簡化為容易理解的剪刀、石頭、布屬性概念。設計大幅降低操作難度，用家無需死記按鍵組合即可運籌帷幄。面對不同敵對陣營時，事前觀察排陣並作出針對性部署變得至關重要。靈活調配克制屬性的角色上陣，成為扭轉劣勢的關鍵，將重心轉移至腦力比拼。

豐富劇情篇章網羅歷代首領

遊戲收錄系列中多個著名劇情段落，包括備受推崇的大蛇篇、音巢篇以及 Ash 篇。隨着主線推進，用家將逐步遇見各篇章關鍵人物，並有機會將他們招攬至麾下組建夢幻戰隊。不僅是正義主角群，過往作為最終關卡強敵的大蛇、盧卡爾等代表性首領級人物，這次也能夠成為用家陣容中的強大戰力。透過收集角色並發掘羈絆關係，用家可搭配出千變萬化的組合，回味每一段恩怨情仇。

俱樂部團隊聯手挑戰天王

單打獨鬥固然吸引，與志同道合的朋友並肩作戰更能提升耐玩度。本作設有俱樂部系統，用家可參與多層挑戰與卡片集結等專屬活動。面對大蛇三天王等敵人時，需仰賴全體成員通力合作爭取積分以換取獎勵。系統更設有大規模 PvP 團戰「拳皇爭霸」，各俱樂部為爭奪據點展開交鋒。由資源採集到挑戰野怪，每個環節皆考驗團隊默契與戰術佈局。

新手上路怎樣快速組合強隊？

初次接觸本作的用家可能會對龐大的角色陣容感到迷惘，先了解遊戲基本系統後，便可以很快上手！遊戲的升級系統採用了全體共享機制的設計，用家只需消耗對應素材提升整體等級，完全省去了逐一培養角色的繁瑣步驟。隨著收集角色碎片進行進階，不僅能夠大幅推高戰鬥力數字，更會解鎖範圍傷害或附加灼燒等實用的技能效果。當格鬥家進階至拳霸階段後便會開啟信物系統，透過洗練機制進一步獲取暴擊與普攻傷害等額外屬性。

在角色選擇方面，連續簽到 7 天免費贈送的大蛇具備極佳的全體範圍傷害與偷取能量效果，絕對是前期推圖的得力助手。注重持續輸出的暴走八神庵以及兼具群體治療與減傷的麻宮雅典娜，同樣是不可多得的實用角色。陣容搭配上建議圍繞屬性相剋來組建，例如以陳國漢搭配大蛇與乾枯大地七枷社組成高生存力的石頭陣容，或是以草薙京聯手不知火舞與麻宮雅典娜打造主打灼燒增傷的布陣容。日常運作只需緊跟主線進度並善用街頭訓練累積掛機收益，再定時挑戰試煉之地與宿命之塔獲取資源，便能輕鬆打造出強大的明星隊伍。

最後別忘了輸入 「AREYOUREADY2026」、「KOFLREADYGO」 、「KOFISBACK」、「athenaidol」、「99kyolove」、「KOFDOTGL」、「SANKOFAFK」等禮包碼領取額外資源，為全明星戰隊打下堅實基礎。



曾參與事前預約的用家於遊戲內登入，即可獲得 20 連抽及史詩級格鬥家等道具。持續推進關卡，累積的抽取資源更可高達 1000 次以上，減輕初期收集壓力。