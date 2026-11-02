微軟次世代Xbox傳售價破萬四！新掌機料明年面世　2028年推新主機

下個世代主機即將到來，隨著Sony與Microsoft逐漸為下一個主機布局，玩家們可能得開始擔心自己的荷包了！繼日前傳出PlayStation 6光是記憶體與儲存空間的成本就高達680美元（約港幣5,336元）後，如今Xbox次世代主機也傳出驚人價格。



根據《財星》（Fortune）所述，微軟內部預估，代號「Project Helix」的次世代Xbox主機售價可能落在1,200至1,800美元（約港幣9,400到14,100元）之間。

微軟內部預估，代號「Project Helix」的次世代 Xbox 主機售價可能落在1,200至1,800美元之間，最高價格甚至可能超過港幣12,000元。（X@Xbox）

Xbox 次世代主機售價恐高達1,800美元！

根據《財星》對 Xbox 新任CEO阿莎·夏爾馬（Asha Sharma）的深入報導，微軟目前正在積極推進下一世代Xbox硬體的開發，而內部針對Project Helix所做的價格預估，竟高達1,200至1,800美元。

不代表Project Helix最終一定會以如此驚人的價格上市，微軟仍有可能選擇自行吸收部分硬體成本，以補貼方式降低消費者實際需要支付的金額。（Xbox）

但並不代表Project Helix最終一定會以如此驚人的價格上市，微軟仍有可能選擇自行吸收部分硬體成本，以補貼方式降低消費者實際需要支付的金額。

事實上，過去遊戲主機廠商為了擴大玩家市場，經常會採取硬體低利潤、甚至虧本銷售的策略，再透過遊戲與訂閱服務獲利。然而，考量到Xbox近年來的市場表現，加上記憶體及其他硬體零件成本持續上漲，微軟是否願意為新主機承擔如此龐大的補貼，仍是未知數。

新Xbox掌機最快2027年推出，Project Helix瞄準2028年底

除了價格資訊之外，《財星》也揭露了微軟未來幾年的硬體規劃，據悉，Xbox預計在2027年年底購物旺季推出全新掌機，次世代主機Project Helix則瞄準2028年年底上市。

Xbox預計在2027年年底購物旺季推出全新掌機，次世代主機Project Helix則瞄準2028年年底上市。（X@Rubikgamer_）

值得注意的是，夏爾馬先前曾將Project Helix形容為一個「裝置家族」，暗示未來的Xbox生態系可能不再局限於傳統家用主機，而是進一步擴展至不同形式的遊戲裝置。

【延伸閱讀】Sony PS6發布時間或延至2028年 PS5迎更多契機 獨佔大作可期（點擊連接看全文）

+ 2

延伸閱讀：

PS6 要賣破 1,000 美元？爆料稱「光記憶體、儲存空間」成本就要 680 美元！估售價恐上看 1,200 美元

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】