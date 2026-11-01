神級改裝｜1985年任天堂NES變身電腦　網民自製系統暢玩《Doom》

網友Throaty Mumbo把一台1985年出廠的任天堂NES（美版紅白機）改造成了能跑桌面系統的電腦，能玩Doom、能打開網頁、能管理文件，專案名稱叫做NESPC。



NES本身並不幹重活，真正的運算由插在卡匣槽裏的EverDrive N8 Pro卡帶完成，它上面那顆Cyclone IV FPGA跑的是Next186軟核，能執行x86指令，負責跑桌面環境和應用程式。

網友Throaty Mumbo把一台1985年出廠的任天堂NES（美版紅白機）改造成了能跑桌面系統的電腦。（YouTube@Throaty Mumbo）

網民把1985年的NES魔改成了電腦：

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NES的原生處理器只管輸入輸出，這種「主機當殼、卡帶當電腦」的分工，是整個項目能跑起來的關鍵。桌面是Throaty Mumbo自己寫的精簡版，有圖示、工作列、開始功能表、檔案管理員和時鐘，還內建了踩地雷，他先試過現成的項目，不是太慢就是限制太多，最後決定自己從頭做。

除了桌面，這台機器還能跑NES和Famicom Disk System遊戲，也能跑小型x86程序，裝上額外硬件的話，還能支持Game Boy和Game Boy Color卡帶。

操作靠USB鍵盤滑鼠，透過一塊RP2350微控制器接到NES上，他之前做過的NESCD擴展器也回爐了，可以在遊戲運行時後台播放音樂。

Wi-Fi也有，但頻寬太小，網頁瀏覽只能讓筆記型電腦當代理，載入簡化版頁面，YouTube影片能播，只是畫質慘不忍睹，網頁渲染本身也有問題，畫面上會出現和老遊戲一樣的顯示瑕疵。

限制同樣明顯，NES記憶體極小，正常情況下跑不了多工，GPU也吃不消複雜畫面，但一台40年前的硬件能跑瀏覽器、桌面界面和Doom，本身就是個壯舉。

Throaty Mumbo已把整套專案檔案和RP2350韌體發布在GitHub上，工程細節可以在他的頻道和倉庫裏找到。

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