ONE PIECE動畫1180集後停播！告別全年無休　重磅內容留到2027年

《ONE PIECE（海賊王）》 電視動畫正式結束2026年的播出行程！官方在9月27日播出動畫第1180集後宣布，本集將是2026年最後一集《ONE PIECE》動畫，接下來作品將暫時進入休播期，並確定會在2027年重新回歸。至於確切播出日期，目前官方尚未公開。



《ONE PIECE》第1180集成今年最後一集！2027年再見

《ONE PIECE》動畫第1180集於日本時間9月27日播出，標題為〈絕望的艾爾巴夫 惡魔的契約黑轉支配〉，同時也是今年最後一次電視動畫播出。

官方在9月27日播出動畫第1180集後宣布，本集將是2026年最後一集《ONE PIECE》動畫，接下來作品將暫時進入休播期，並確定會在2027年重新回歸。（X@Eiichiro_Staff）

官方在本集播出完畢後表示：

感謝大家收看今年最後一集TV動畫《ONE PIECE》，下一集將於2027年播出，詳細播出時間請等待後續消息。

這次長時間休播並非動畫製作出現突發狀況，而是來自《ONE PIECE》近年正式調整的製作政策。官方先前就曾宣布，從2026年開始，《ONE PIECE》TV 動畫不再採用過去近乎全年無休的長期週播模式，同時取消大量總集篇安排，改為每年最多製作、播出26集新動畫。

相較過去一年可能播出約40至50集，《ONE PIECE》現在直接將年度集數壓縮至過去約一半，希望藉此讓製作團隊擁有更加充裕的動畫製作時間。而今年的「艾爾巴夫篇」是在4月5日正式展開，第1156集一路播至第1180集後暫時告一段落。

2027年也是《ONE PIECE》超級大年！

更值得注意的是，2027年對《ONE PIECE》而言也將是相當重要的一年。

首先，WIT STUDIO重新從「東海篇」開始製作的全新動畫《THE ONE PIECE》，目前已確定於2027年2月在Netflix推出，第一季將以7集、約300分鐘重新詮釋原作前50話、一路做到路飛等人與山治相遇的故事。

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此外，全新劇場版《航海王劇場版：諸神峽谷》也已宣布將在2027年夏季於日本上映；而2027年7月22日更正好迎來《ONE PIECE》漫畫連載30週年。而Netflix真人版《ONE PIECE》第三季也將於2027年正式開播。

至於動畫第1181集究竟會在2027年何時正式回歸，目前官方僅表示詳細播出時間將於日後公布，仍有待後續消息。

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