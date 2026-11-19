《GTA 6》奪99分追平28年神話！歷時13年等待，Rockstar Games 開放世界大作《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）今日（11月19日）正式登陸PS5及Xbox Series X|S。全球媒體評測解禁後，該作在Metacritic《GTA 6》官方評分頁面奪得99分，收錄的147篇評論全數好評，成功追平經典《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）並列遊戲史最高分，惟外媒同時提醒遊戲前25小時節奏偏慢，且主機全線鎖定30fps。



該作在Metacritic《GTA 6》官方評分頁面奪得99分。（《GTA 6》）

《GTA 6》奪99分追平《時之笛》有何破紀錄含金量？

據Kotaku關於Metacritic 99分的統計報道，《GTA 6》不僅追平1998年《薩爾達傳說：時之笛》保持28年的均分紀錄，更因收錄147篇評測（遠超後者的22篇），在加權總榜正式封頂首位；另一評分網OpenCritic亦錄得98分。受口碑刺激，母公司Take-Two Interactive股價單日急升8.4%。該作開發逾8年、動員逾4,700人且成本破10億美元，肩負延續《GTA 5》2.3億份銷量的商業重任。

權威評測媒體 評分 核心評價與優缺點摘要 IGN 10 / 10 細節與光影達系列巔峰，編輯耗時42至115小時通關仍感驚喜 GameSpot 10 / 10 開放世界標竿難以企及，惟部分進度門檻機制會打亂遊玩節奏 Bloomberg 5 / 5 技術與喜劇傑作，但雙主角情感張力略遜於《碧血狂殺2》 ScreenHub 4 / 5（80分） 錄得全網最低分，批評大段流程沉悶且任務自由度受限

在IGN的10分滿分評測全文中，評測員路克·萊利（Luke Reilly）盛讚其為生涯所見最驚艷作品；GameSpot的滿分評測報告更斷言，在《GTA 7》面世前難有同類作能超越。

GameSpot的滿分評測報告更斷言，在《GTA 7》面世前難有同類作能超越。（《GTA 6》）

為何評測集體警示「前25小時節奏偏慢」？

儘管錄得零負評，多間媒體卻對前期節奏發出預警。Kotaku的深度評測報告指出，遊戲開局放棄《GTA 5》連場劫案的快節奏，反而花費大量篇幅鋪陳底層生活細節，玩家需遊玩約20至25小時才正式推進至罪惡城（Vice City）核心舞台。

儘管錄得零負評，多間媒體卻對前期節奏發出預警。（《GTA 6》）

據GamesIndustry.biz的媒體共識分析與聯席負責人羅布·尼爾森（Rob Nelson）受訪透露，本作轉為聚焦男主角傑森（Jason）與系列首位女主角露西亞（Lucia）——由Eurogamer確認女主角演員的報道證實為曼妮·L·佩雷斯（Manni L. Perez）飾演——的亡命關係。其寫實互動邏輯更貼近《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2），彭博記者傑森·施萊爾（Jason Schreier）便指出其情感厚度仍不及前者，習慣快節奏爽快感的玩家或需適應。

習慣快節奏爽快感的玩家或需適應。（《GTA 6》）

主機全線鎖定30fps與212GB容量成技術焦點

硬件效能同樣引發熱議。據Kotaku的主機幀率實測報道，包括PS5 Pro在內的所有主機版本均統一鎖定30fps，不設60fps效能模式；PS5與Xbox Series X採用1440p升頻至4K，Xbox Series S則為720p升頻至1080p。此外，遊戲容量高達212GB，實體版僅附兌換碼，早前預載更令澳洲國家寬頻網絡創下33.19 Tbps流量紀錄。隨著主機版今日上市，高幀率PC版發售日與線上模式規劃成為下一焦點。

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資料來源：GameSpot、Kotaku、IGN、Metacritic

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

