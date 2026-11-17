業內近期圍繞Sony下一代掌機的市場定位與硬件表現展開深入探討。該設備暫定名為PSP 3 Handheld，開發代號為Canis，計劃納入PlayStation 6產品序列。



據消息人士透露，這款設備將搭載AMD定製晶片，其性能有望明顯超越基礎版PS5在低功耗運行狀態下的表現。在晶片設計層面，Sony首席架構師馬克·瑟尼（Mark Cerny）主導最終配置方案，並統籌解決相關低功耗模式可能存在的技術適配問題；AMD團隊則依據既定規格，依託成熟工藝完成晶片實現。

Sony下一代掌機暫定名為PSP 3 Handheld，開發代號為Canis，計劃納入PlayStation 6產品序列。（X@TechieUltimatum）

對遊戲開發者而言，一個現實挑戰在於目標平台的選擇尚不清晰：若傳聞中的PS6實質為PS5 Pro的進階版本，未引入全新系統架構，則掌機與家用主機之間的內容移植、性能調優及開發工具鏈統一性或將面臨更高複雜度。

與此同時，任天堂Switch 2所驗證的主機與掌機無縫切換模式，也為Sony此次純掌機路線帶來結構性參照。部分行業觀察者與用戶指出，即便新掌機在運算能力上具備優勢，若仍延續傳統純手提遊戲機設計，缺乏即插即用的電視輸出能力與統一互動體驗，反而可能削弱其日常使用便利性與大眾接受度。

據悉，PSP 3 Handheld若需接入電視顯示，須另行配備專用底座與手掣。這兩類配件預計不會納入主機標準套裝，而作為獨立選配產品上市。

價格方面，當前推測顯示，掌機本體售價約為600美元（約4,708港元）；若疊加約100美元的底座與75美元的手掣，整套組合預估達775美元，約6,080港元。若選擇售價約100美元的配件組合包，整體支出約為700美元（約5,492港元）。

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相較之下，任天堂Switch 2整機標價約500美元（約3,923港元），開箱即支援主機與掌機雙模運行，功能完整、使用便捷，在消費端呈現更直觀的實用價值。

需要說明的是，上述關於PSP 3 Handheld的硬件參數、定價策略及配件規劃等訊息均源自非官方渠道的披露與行業推測，Sony尚未就該產品發布任何正式聲明，所有細節仍存在調整可能。

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