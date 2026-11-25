《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱 GTA 6） 於11月19日正式發售，而這款由Rockstar Games傾力打造的開放世界大作，除了在遊戲圈掀起空前熱潮之外，就連各大品牌也紛紛搭上這波《GTA 6》熱潮，推出各種令人意想不到的宣傳活動。



《GTA 6》沒有實體光碟？KFC：那就放一片炸雞吧！

近日，西班牙肯德基（KFC）就祭出了一項堪稱天才級的創意企劃！由於《GTA 6》實體版不再附贈傳統遊戲光碟，KFC竟然決定親自替玩家補上一片「炸雞光碟」，讓玩家終於能夠在遊戲盒裡放進一片真正的「實體片」。

由於《GTA 6》實體版不再附贈傳統遊戲光碟，KFC竟然決定親自替玩家補上一片「炸雞光碟」。（YouTube@KFC España）

KFC推炸雞版《GTA 6》光碟：

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這項活動名為：「The Replacement Disc」（替代光碟），專門為購買《GTA 6》實體盒裝版的玩家，提供一片免費的炸雞光碟。

這次《GTA 6》雖然仍有推出實體盒裝版本，但與過去系列作品不同的是，盒裝內並未附上傳統的遊戲光碟，而是改以數碼下載序號的形式提供遊戲內容。

這樣的設計也讓不少習慣收藏實體遊戲的玩家感到失望，畢竟對許多人來說，打開遊戲盒、取出光碟並放進主機裡，本身就是購買實體遊戲的一種儀式感。

而KFC顯然也注意到了這件事，於是乾脆推出了一片外型模仿遊戲光碟的圓形炸雞，還特別設計專屬遊戲包裝，封面也印有肯德基爺爺的形象。

只要帶著《GTA 6》遊戲盒，就能免費領取炸雞光碟！

這次活動已於11月19日至20日舉行，開放西班牙馬德里、巴塞隆拿、華倫西亞、薩拉戈薩（Zaragoza）以及馬拉加等五座城市，共計10間指定KFC分店參與。

活動期間，玩家在當地時間下午4點至晚上8點之間，攜帶自己的《GTA 6》原版遊戲盒前往指定分店，就能免費兌換一份炸雞光碟。

不過……也不一定要是「《GTA 6》實體盒裝版」才能領到炸雞，在活動結束後，官方也公開了這次參與活動的玩家們所帶來的各種古怪遊戲盒。

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