全球玩家苦等13年的年度遊戲鉅作《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱 GTA 6）終於在11月19日正式發售！而隨著遊戲上市，本作兩位主角的演員身份也接連揭曉，繼女主角「露西亞（Lucia Caminos）」確認由Manni L. Perez飾演後，如今男主角「傑森（Jason Duval）」的演員身份也有了重大進展！



IGN荷蘭站疑似提前曝光演員身份，隨後悄悄刪除？

在《GTA 6》全球媒體評測正式解禁的當天，IGN荷蘭站發布了《GTA 6》評測文章，其中在談到主角傑森與露西亞之間的情感關係時，直接點名兩位演員的真實身份。該段內容寫道：

我最想讚賞的是Dylan Rourke與Manni L. Perez，他們分別飾演傑森與露西亞。兩人成功讓角色之間的關係顯得栩栩如生。

消息曝光後，迅速被海外《GTA》群體轉發，甚至連美國媒體Men's Journal也引用報道Dylan Rourke就是傑森的演員。然而，當玩家重新查看IGN荷蘭站的評測時，這段內容已經被改成了：

「我要給予最高讚賞的，是飾演傑森與露西亞的兩位演員。他們成功讓兩人之間的關係顯得栩栩如生。」（原先提及的Dylan Rourke與Manni L. Perez姓名已經消失。）

不只IGN！《Radio Times》 也直接點名Dylan

除了IGN之外，英國知名媒體《Radio Times》在發布的《GTA 6》評測中，也直接寫出了兩位主角的演員姓名，明確指出Jason Duval由Dylan Rourke飾演，而Lucia Caminos則由Manni L. Perez飾演，並特別稱讚兩位演員成功詮釋了這對犯罪情侶之間的化學反應。

除了IGN之外，英國知名媒體《Radio Times》在發布的《GTA 6》評測中，也直接寫出了兩位主角的演員姓名，明確指出Jason Duval由Dylan Rourke飾演。（Instagram@dylan_rourke）

從美劇配角到《GTA 6》男主角！Dylan Rourke是誰？

Dylan Rourke是一名美國演員、編劇及監製，過去曾參與多部電影與劇集演出，包括《實習醫生格蕾（Grey's Anatomy）》、《摩登家庭（Modern Family）》（或《現代家庭》）、《19號消防局》（Station 19），以及《火速救援最前線：孤星奮戰》（9-1-1: Lone Star）等知名作品。

電影方面，他也曾參與《Send It!》、《Bury the Bride》等作品，並具有劇場表演與即興喜劇的經驗。

事實上，早在《GTA 6》預告片公開後，就有大量玩家發現，傑森不論是外貌、臉部輪廓還是聲線，都與Dylan Rourke十分相似，因此長期以來一直被認為是最有可能擔任該角色的演員。

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