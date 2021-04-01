撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-01 17:44

內地影視平台Bilibili（俗稱B站 )上市後，繼續提供大量有版權的連載動畫，別以為這只是中國大陸觀眾收看的權利！其實B站一早為香港、澳門、台灣地區，開通超過150套新舊番的動畫。想不想見識一下B站彈幕呢？接著來的復活節長假，當然要煲B站高評分的動畫啦！

港澳台地區的Bilibili就連2021年新番都有！（Bilibili網站截圖）

大家只要在Bilibili網站上搜尋「僅限港澳台地區」，就可以找出番劇，各位動畫迷睇B站時，記得一定睇彈幕，因為網友留下的吐槽相當搞笑過癮！由於B站部分動畫需要經大陸審查，因此不少內地網民都會「翻牆」觀看囉。今次記者就精選出10套高質動畫，每套評分都有9分以上，絕對是高水準動畫，值得推薦。

👇👇10套高分動畫！當中有一套觀看人數破億？【點圖放】👇👇

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同場加映：B站上市｜18件事看清bilibili成功之路 由動漫宅網站變百億巨企

《香港01》科技玩物頻道和你回顧bilibili多年來的重點事蹟，看它如何由一個動漫宅向的視網頻站，發展到今日市值過百億美元巨企。

按圖放大bilibili歷年事蹟👇👇👇

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睇全文：B站上市｜18件事看清bilibili成功之路 由動漫宅網站變百億巨企

同場加映：復活節｜廖啟智、吳孟達經典回顧 Netflix 22套他們參演過的電影

《香港01》科技玩物頻道在Netflix上蒐羅22套廖啟智和吳孟達曾參與的作品，趁著復活節假期在即，我們一起Bookmark定，準備在家回顧經典吧！

👇🏻👇🏻👇🏻永遠懷念廖啟智！Netflix上觀看5套智叔的作品【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻👇🏻永遠懷念吳孟達！Netflix上觀看17套達叔的作品【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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