撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-08 17:40

【MHR／MHRise／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch／攻略】MHR推出，獵人們忘情狩獵；今集作為對新玩家更友善、主打「任何人都能輕鬆狩獵」的Monster Hunter遊戲，有著不少比以前簡化的機制、設計及便利功能，學識之後肯定能事半功倍。

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