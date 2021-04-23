NieR 尼爾:人工生命攻略｜隱藏真ENDING E結局開啟方法 完美補完

撰文：賴浩然
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【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】作為升級版實在令筆者驚喜，因為它竟然把原作設定資料集的短篇小說重現成ENDING E結局，更是隱藏了起來，不撤底地玩不會發現。這結局也把小說中神話森林的大樹終端，與NieR Automata的畫面相連繫起來，加上劇情...令Fans如筆者非常感動。詳細設定不多說了，以下就提供解鎖方法：
👇隱藏真ENDING E開啟方法 （此部份無劇透）👇
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👇隱藏真ENDING E結局 （劇透注意！！！）👇
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👇NieR Replicant 尼爾:人工生命 開局要知的15個心得👇
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詳細文章：NieR 尼爾:人工生命攻略｜戰鬥技巧/2周目需知 開局必知15個心得
👇NieR 尼爾:人工生命 v1.22 玩前必讀12個Q&A👇
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詳細文章：NieR 尼爾:人工生命 v1.22｜有新故事？幾耐玩？玩前必讀12個Q&A
👇尼爾：自動人形最終秘密4年終發現 秘技詳細👇
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詳細文章：《NieR尼爾自動人形》隱藏密技4年終發現 直接Skip去真結局教學
👇尼爾2萬元1：4雕像Deluxe豪華版細節公開👇
《NieR Automata》1:4超精細人手上色模型雕像。最近它就公開極多新相片，每個位都仔細拍下來，一齊看各部份精細靚相：
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仲有60張靚相睇原文：NieR Automata MASTERLINE 1：4雕像 2萬元Deluxe豪華版細節公開
👇👇👇同場加映：桃乃木香奈 cos 《NieR》2B👇👇👇
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更多圖：桃乃木香奈轉行做 coser？超高質還原《NieR》2B 蒙眼造型最高！
👇同場加映：真實日本馬迷投票 馬娘TOP8排行👇
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詳細文章：馬娘故事｜日本馬迷票選最深刻真實名馬Top 8 東海帝王只排第二