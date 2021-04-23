NieR 尼爾:人工生命攻略｜隱藏真ENDING E結局開啟方法 完美補完

【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】作為升級版實在令筆者驚喜，因為它竟然把原作設定資料集的短篇小說重現成ENDING E結局，更是隱藏了起來，不撤底地玩不會發現。這結局也把小說中神話森林的大樹終端，與NieR Automata的畫面相連繫起來，加上劇情...令Fans如筆者非常感動。詳細設定不多說了，以下就提供解鎖方法：