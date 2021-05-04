撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）2.0更新後免費有1張獵人造型券，貪快草草選了預設臉的現在也可大整容，男獵人看到女獵人那樣多美輪美奐衣裝亦可以進行轉性了。以下就提供更改獵人造型的方法，以及包含筆者使用中的3款S級美人做法：
有了免費獵人改造券，一齊做外觀協會成員
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部份參考來源：ムツch
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