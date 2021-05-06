MHRise 2.0攻略｜鍊金結果重置法 預知鍊金護石結果不浪費素材

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-07 21:39

【MHRise／MHR／Monster Hunter Rise／魔物獵人崛起／Switch】2.0更新已推出一段時間，相信不少獵人已經畢業正在刷護石和裝飾品了，以下為鍊金結果重置&刷新方法。

對遊戲系統比較有研究的玩家可能會知道鍊金所獲得的護石並非完全隨機生成，而是幾份「護石表」之間排出。不過在1.0版本時候護石表有bug，玩家的護石表不會變動，使得有些玩家在鍊金獲得重覆的護石。

不過此Bug在2.0版已修正，如此一來又可用類似MHW的「未來視」方法，預先得知鍊金結果後如不滿意也能重置並刷新護石表，省下素材。

按圖放大預知鍊金結果及重置法 不浪費素材👇👇

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同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。

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同場加映：PS4/PS5 10隻遊戲免費下載

Play at Home活動毋須成為PS Plus會員亦可參加，只要使用PS4或PS5主機上線領取免費遊戲加入到自己的收藏，之後就可隨時下載到主機遊玩。今次送出的遊戲以獨立遊戲和VR遊戲為主，前9款將於3月25日開始送出（4月22日結束），最後一款則要到4月19日才送出（5月14日結束）。

按圖放大10隻Play at Home免費送贈遊戲：

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同場加映：Xbox Game Pass新上架12隻遊戲

PSN再送Game，那邊廂Xbox Game Pass也有新動作，公布有多款新遊戲上架，最值得留意是《八方旅人》（歧路旅人／Octopath Traveler）無預告下登陸Xbox Game Pass，有Xbox或者有PC版Game Pass的玩家就不要錯過了。

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