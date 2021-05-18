SEGA欲重啟舊IP　20款值得復活名作　三國志大戰／Crazy Taxi入圍

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【SEGA經典名作重啟】未知是否夾公仔機在疫情下失利，或者是看到Capcom近年IP做得風山水起。SEGA在最新財政報告中就揭露了想善用過往的IP，考慮將它們進行Remaster、Remake或Reboot。作為Saturn或Dreamcast的老玩家聽到自然開心，以下就嚴選出20款最想SEGA Reboot的作品：

SEGA 財報揭示有意將手頭上IP Remaster/Remake/Reboot （SEGA SAMMY）

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