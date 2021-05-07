MHRise攻略｜雙劍2.0配裝　全會心/麻痺/剛刃/達人藝　空舞流貓爪

遊戲動漫
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【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）】雙劍易上手又爽快，不少獵人都愛用。今集有了「鬼人空舞」的交換技，更令雙劍變成半個操蟲棍空戰型，更簡單之餘火力又不錯，還有通用又強勁的貓貓雙爪可配合。以下就提供貓貓雙爪舒適配裝及空舞流戰鬥心得：

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