撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-07 18:02

【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8／PS4／PS5／PC】萬眾期待的Biozahard生化危機系列最新作《Resident Evil 8》已經推出，《香港01》科技玩物頻道現奉上遊戲攻略，以下為遊戲通關流程攻略。

今集的流程相當長，如非一直線直衝，而是像記者般喜歡搜刮乾淨地圖才繼續遊玩，第一次爆機可以玩十幾個小時。遊戲流程分為幾個主要階段：村莊、城堡、洋館、碼頭、工廠和尾聲。以下為遊戲村莊部份的流程攻略。注意流程攻略無可避免會有劇透。

（村莊之後的部份請見另文攻略）

Resident Evil 8攻略｜城堡流程攻略 關鍵道具位置、女巨人打法

👇👇按圖放大Resident Evil 8村莊流程攻略👇👇

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