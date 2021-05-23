日本投票最毒舌動畫女角TOP10　拉姆只排第二　銀魂竟佔兩席

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【動漫最毒舌女性角色】有別於一般溫柔或怕羞的女角，一些說話尖酸、句句有骨的毒舌「串嘴」系女角往往令人印象更深刻。最近有日本媒體就舉行了動畫史上最毒舌的女角投票，看看你認識幾多個：

👇動畫史上最毒舌女角Top10投票排名👇

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來源：goo ranking

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