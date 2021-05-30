RE8Village｜6呎9吋俄羅斯女模神還原吸血鬼夫人　世界第一超長腿

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【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8】RE8 的吸血鬼夫人Lady Dimitrescu身高設定是290cm（9呎6吋），這樣的女巨人要真正還原地Cosplay實在困難。不過來自俄羅斯的模特兒Ekaterina Lisina在千呼萬喚之下也出手了，身為世界最長腿模特兒、前女子國家隊籃球員、曾參加奧運比賽的她，雖然未到夫人那樣高，但亦有205cm（6呎9吋），實在是現實上Cosplay夫人的最佳人選。

Lisina 收到大量想她cos RE8 夫人的請求，促成此事並且專業實行（IG@ekaterina_lisina15）

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