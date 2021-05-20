撰文：賴浩然
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【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8】RE8 今集都有PC版，自然亦有大量PC Mod。當中搞笑Mods就最受大家注目，將喪屍（狼人）變成天線得得B已經好爆笑，他們在高難度又懂閃子彈又快，其實分分鐘比正常版更加恐怖。廢話小講以下就精選10個搞鬼Mods：
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