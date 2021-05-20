Resident Evil 8十大爆笑Mods　Chris大頭嬰　夫人情趣裝噴血性感

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8】RE8 今集都有PC版，自然亦有大量PC Mod。當中搞笑Mods就最受大家注目，將喪屍（狼人）變成天線得得B已經好爆笑，他們在高難度又懂閃子彈又快，其實分分鐘比正常版更加恐怖。廢話小講以下就精選10個搞鬼Mods：

👇Resident Evil 8 Village／RE8 10個搞鬼爆笑Mods👇

+33
+33
+33

👇Resident Evil 8 Village 10大秘密及彩蛋（有劇透）👇

+30
+30
+30

詳細文章：Resident Evil 8 伊森樣子／結局神秘人曝光　10個你不知的彩蛋

👇嚴選20款最想SEGA復活的經典名作👇

+15
+15
+15

詳細文章：SEGA欲重啟舊IP　20款值得復活名作　三國志大戰／Crazy Taxi入圍

👇Switch任天堂遊戲兌換券 43款遊戲抵玩/好玩度速評👇

+38
+38
+38

詳細文章：Switch 任天堂兌換券再臨　$649換兩款Game　43款遊戲抵玩速評

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+31
+31
+31

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

+15
+15
+15

詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10　《鬼滅》得第2　近半數人投榜首

👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇

+37
+37
+37

詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦　20大經典遊戲金句挑戰

👇同場加映：真實日本馬迷投票 馬娘TOP8排行👇

+11
+11
+11

詳細文章：馬娘故事｜日本馬迷票選最深刻真實名馬Top 8　東海帝王只排第二

Resident Evil 8攻略｜流程全攻略　關鍵道具位置、Boss打法一覽
MHRise攻略｜雙劍2.0配裝　全會心/麻痺/剛刃/達人藝　空舞流貓爪
《審判之眼》新作《審判之逝：湮滅的記憶》人中木村 9.24出續集
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。