撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-08 22:00

【PS5／Ratchet and Clank: Rift Apart／拉捷特與克拉克：切割分裂／Game評】Sony自家第一廠長青IP《Ratchet and Clank》最新作《Rift Apart》將於6月10日推出，《香港01》科技玩物頻道獲官方邀請優先遊玩本作，以下為遊戲簡評。

本作為PS5獨佔作品（雖然近一兩年Sony開始積極將旗下的獨佔作品放上電腦平台，或許過兩三年後可以在PC上見到本作，但目前是由PS5獨佔），可說整隻遊戲都是為PS5度身訂造。

按圖放大Ratchet and Clank: Rift Apart簡評👇👇

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