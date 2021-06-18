撰文：林卓恆
最後更新日期：
【手遊／高達／爭鋒對決／Android／iOS／Gundam】Bandai正式授權，由內地開發的高達手機遊戲《高達爭鋒對決》（內地名為敢達爭鋒對決）港台澳版已正式開服，以下為遊戲新手攻略及首抽推薦。
按圖放大高達爭鋒對決刷首抽方法及機體推薦👇
+29
+29
+29
雖然是不同的遊戲，但一些家用版高達的技巧/知識都可用於手機版《高達爭鋒對決》，有興趣的話可看另文攻略👇
睇全文：PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜新手上路必讀1【基本操作篇】
睇全文：PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜脫初心者！20個必學對戰技巧
同場加映：2021年 6月必玩Android / iOS手遊👇👇
同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（即將推出）👇👇
+10
+10
+10
同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（已推出）👇👇
+37
+37
+37
睇全文：iOS / Android 2021｜二之國必玩 ReZero手遊新作預約中｜6月更新
同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇
+10
+10
+10
睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇
👇同場加映：2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇
+16
+16
+16
詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場 10款大作推介＋發售時間
👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇
+15
+15
+15
詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10 《鬼滅》得第2 近半數人投榜首
👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇
+32
+32
+32
詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1