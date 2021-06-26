撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

20年前你有沒有「行古惑」玩過電腦版《古惑仔Online》？近排這款「江湖」色彩極重的MMORPG推出了手機遊戲版《古惑仔M》，玩法不變，不過轉到手機平台就更方便，灣仔一帶、旺角交界，全部你話事。巴閉、英雄主義，手遊版定比PC多人玩，仲夠晒「疊馬」。

（手遊《古惑仔M》圖片）

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其實都是一般玩法，只是武俠江湖變了社團江湖，玩慣PC／手機遊戲的人沒難度。今次新作做得幾有特色，角色多、場地也很豐富，自由度大可以跟大佬，亦可自己開「新字頭」。

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