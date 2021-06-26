撰文：鍾世傑
最後更新日期：
20年前你有沒有「行古惑」玩過電腦版《古惑仔Online》？近排這款「江湖」色彩極重的MMORPG推出了手機遊戲版《古惑仔M》，玩法不變，不過轉到手機平台就更方便，灣仔一帶、旺角交界，全部你話事。巴閉、英雄主義，手遊版定比PC多人玩，仲夠晒「疊馬」。
（手遊《古惑仔M》圖片）
刀光劍影不及搵錢緊要？5大玩法賣點分析（點圖放大）
其實都是一般玩法，只是武俠江湖變了社團江湖，玩慣PC／手機遊戲的人沒難度。今次新作做得幾有特色，角色多、場地也很豐富，自由度大可以跟大佬，亦可自己開「新字頭」。
+11
+11
+11
同場睇：按圖放大2021下半年必玩Android / iOS手遊👇👇
+3
+3
+3
連結：iOS / Android 2021｜二之國必玩 ReZero手遊新作預約中｜6月更新
同場睇：Pokemon Unite 10大重點速睇（點圖觀看）👇
+35
+35
+35
連結：Pokemon Unite｜手遊/Switch免費玩 5VS5玩法似LOL？10重點必知
同場睇：高達爭鋒對決刷首抽方法及機體推薦👇
+33
+33
+33
連結：高達《爭鋒對決》手遊攻略 刷首抽方法+機體推薦 必改設定教學
同場睇：手遊《異能學園》新手攻略、快速升戰力方法👇
+37
+37
+37
連結：手遊《異能學園》新手攻略｜5大上手心得 快速提升戰力方法