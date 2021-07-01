撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-07-01 06:00

【戰國無雙5 PS4 限定版開箱】戰國無雙5作為闊別了7年的正統續作，雖然專注於織田信長及明智光秀二人身上，角色全部重新設計，但出到來的評價也不錯。編輯部有幸收到KOEI TECMO提供的限定特典版，為大家開箱報道：

今集的戰國無雙5有推出兩個限定版，分別是「特典版」及「一騎當千典藏版」，後者有再追加全武將的迷你壓克力立牌。以下開箱的則是「特典版」，不過內容物已經頗豐富。而中文版的首批限定特典更有日文版沒有的「特製口罩收納夾」（首批一般版都有，送完即止），現實可作為實用道具來使用。以下就同大家開箱。

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