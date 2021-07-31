【Zelda 薩爾達禦天之劍/曠野之息】在萬眾期待的 Zelda:Botw2（暫稱）推出之前，任天堂就先推出了 Skyward Sword 禦天之劍的 HD 版。此作其實是所有薩爾達的起源，加上 Botw2 新片有著禦天之劍空島元素，令人很在意製作團隊是否想串連兩作，讓玩家先作好準備。以下就列出此兩作重要的7大關連，因為部份都頗為隱藏，可能你玩完後都未有察覺：



薩爾達官網上就提供了簡單時間線，自黃金三女神創世，留下了三角神力給海利亞女神及離開後。故事就由《禦天之劍》正式開始，一直到《時之笛》便分裂出勇者林克戰勝／戰敗的兩個時空。而《曠野之息》就放了在時間線最底，並沒有連接線。但在遊戲內就有「一萬年前勇者」的歷史，普遍上認為《曠野之息》正是所有薩爾達作品的收束，在遊戲內亦有著以往各作品的遺跡。而更有不少Fans也正期待著，至為關鍵的「終焉者與伽農」的無限輪迴詛咒，會否在Botw2得到描寫甚至是找到解決方法。

👇👇👇薩爾達禦天之劍 X 曠野之息 7個重要關連👇👇👇

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