東京奧運閉幕︱4大「超能力運動」動畫　超中二絕招勁過金牌選手

隨著眾所期盼的 2020 東京奧運的舉行，全球不禁都掀起一波運動熱潮，無論是大眾所熱愛的球類運動，或是田徑與滑板等項目，也讓這些運動員獲得了許多掌聲與關注。當然，除了觀看這些運動賽事之外，運動類型的動漫畫同樣受到許多粉絲們的喜愛！而運動類型動漫，其中對該項運動的深入了解與研究、作者們刻畫角色為追求勝利的熱血感、動人心弦的故事環節⋯⋯等等，想必都是吸引大家觀賞的主因。



但近年來，許多「超能力」運動類型作品問世，再不脫離「運動」主線的故事上，與科幻與魔法產生了新的碰撞，在網路上也引起不少的話題，甚至有時候也成為了網友吐槽的對象！本週小編就為大家推薦「4 部」超能力運動番，帶大家一起來看看既熱血又奇幻的新世界吧！

1.【網球王子】

說起「超能力運動」，那麼《網球王子》在業界響叮噹的名號，你可不能不知道！作為運動主題的漫畫，本作選手們有著各式各樣的獨門招牌，包括主角越前龍馬的暴風外旋發球、天衣無縫的極致、還有手塚區、飛燕還巢等等，這些「超現實」又超中二的招式，也被網友們戲稱為「殺人網球」，直呼本作已經跳脫運動類動畫，簡直是超級魔法對戰。

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