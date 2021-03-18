LF2《小朋友齊打交》推出3D動畫！經典角色、場景齊集回憶返晒嚟

開罐
撰文：
最後更新日期：

小時候令人印象最深刻的除了卡通、漫畫之外，當時流行的電動遊戲也是充滿兒時回憶，如果你正好是 70、80 年代出生的讀者應該都有印象一款《小朋友齊打交》（Little Fighter）遊戲，從 1995 年發行至今依然有許多懷舊的玩家持續在使用，這次竟然推出了 3D 動畫連續劇，簡直讓粉絲超期待！

從這次的發行影片中可以發現許多原班角色都在內，包括冰人「Freeze」、火人「Firen」，還有隱藏角色邪鬼「Julian」都是依樣還原，這次的 3D 動畫是由一群喜歡《小朋友齊打交》的香港團隊 MMM Studio 耗時半年製作，據說是為了獻給一群長不大的小朋友，未來也將會著手一系列連續劇作品，全部都是小時候的回憶啊！

+41
+41
+41

想要親自回憶《小朋友齊打交》的讀者朋友再請持續關注後續作品的發佈囉！

相關圖輯：90後一定聽過！盤點15個必玩單機遊戲▼▼▼

+10
+10
+10
【LF2 】小朋友齊打交20週年　重溫那些年7個回憶：記得打lf2.net
90後跪求美滿10對動漫情侶　鋼鍊CP係童年回憶、桃矢雪兔長大才懂
童年回憶《小魔女DoReMi》20周年紀念　回顧7大魔法咒語與4個秘密
日本人細數11件90後兒時潮物　香港網民驚訝：全是我們童年回憶！
【童年回憶】90後一定聽過！　盤點15個必玩單機遊戲
消失的童年回憶？　7個中小學獨有校園傳統　夏令時間、上下午校
【童年回憶】8、90後一定識　8個昔日兒童節目主持　蓋世寶、孔褀
【童年回憶】7個淡出娛界女神　初代文青蔣雅文、碧瑤仙子文頌嫻

延伸閱讀：

常玩電玩對身體好？牛津大學：「玩遊戲有於心理健康。」

下一個 Instagram 就是它？Clubhouse 後再一「會員邀請制」社群平台 Dispo 爆紅，剛推出就立刻突破百萬下載！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：兒時回憶！懷舊電玩《小朋友齊打交 》竟有 3D 動畫連續劇，冰人、火人原班角色都在內！】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。