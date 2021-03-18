LF2《小朋友齊打交》推出3D動畫！經典角色、場景齊集回憶返晒嚟

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-18 08:00

小時候令人印象最深刻的除了卡通、漫畫之外，當時流行的電動遊戲也是充滿兒時回憶，如果你正好是 70、80 年代出生的讀者應該都有印象一款《小朋友齊打交》（Little Fighter）遊戲，從 1995 年發行至今依然有許多懷舊的玩家持續在使用，這次竟然推出了 3D 動畫連續劇，簡直讓粉絲超期待！

從這次的發行影片中可以發現許多原班角色都在內，包括冰人「Freeze」、火人「Firen」，還有隱藏角色邪鬼「Julian」都是依樣還原，這次的 3D 動畫是由一群喜歡《小朋友齊打交》的香港團隊 MMM Studio 耗時半年製作，據說是為了獻給一群長不大的小朋友，未來也將會著手一系列連續劇作品，全部都是小時候的回憶啊！

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想要親自回憶《小朋友齊打交》的讀者朋友再請持續關注後續作品的發佈囉！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：兒時回憶！懷舊電玩《小朋友齊打交 》竟有 3D 動畫連續劇，冰人、火人原班角色都在內！】