MHRise第三彈合作活動公開　《街霸》豪鬼登場蟲技變獨有招式

CAPCOM 發售中 Nintendo Switch 狩獵動作遊戲《魔物獵人 崛起》今日釋出第三波合作活動宣傳影片，將與經典格鬥遊戲《街頭霸王》合作推出活動任務，預定 8 月 27 日開放下載，可取得豪鬼外觀裝備。



下載活動任務完成任務獎賞可獲得製作獵人裝備外觀「Akuma」（豪鬼）裝備後，除了獵人的外觀和語音會變為豪鬼之外，苦無投擲攻擊也會變為原作玩家熟悉的必殺技「豪波動拳」與「斬空波動拳」的變化，此外在任務完成時的演出更會充滿豪鬼的特色。特別是在裝備單手劍武器時。攻擊會改為拳擊和踢擊。能以精準突擊使出激烈的連擊

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