近韓劇「魷魚遊戲」在全球爆紅，由於故事本來就是以生存遊戲為主軸，因此在遊戲界也掀起了一陣「魷魚遊戲」的風潮，尤其是在國外廣受歡迎的沙盒遊戲《Roblox》，就有玩家還原「魷魚遊戲」裡的場景以及遊戲。



在《Roblox》中，有不少玩家試圖還原「魷魚遊戲」來進行創作，而你可以在《Roblox》首頁中搜尋「Squid Game」，或是「Fish Game」、「Hexa Game」、「green light red light」就可以得到相關結果。有些遊戲還還原了影集中的配音，玩法也是與電視劇中一致。

到底遊戲還原度有多高，我們可以看一下網友分享的遊戲錄影內容：

+ 11

如果你也想玩的話，首先你需要下載並且安裝《Roblox》，有各平台的版本。安裝好之後，就在首頁搜尋上述的關鍵字。比方說輸入「green light red light」。

接下來可以看到不同的房間，你可以選擇想要加入的房間。之後按下視窗中的按鈕，即可加入到遊戲之中。

延伸閱讀：唔想自己玩？仲有10部殺人遊戲日韓劇集 數據揭秘呢一套贏《魷魚遊戲》▼▼▼

+ 14

+ 14

【本文獲「T客邦」授權轉載。】