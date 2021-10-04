魷魚遊戲︱李政宰人氣飆升　盤點6大代表作　27歲已是最年輕影帝

近期話題討論度超高的 Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》，不僅打破美國歷史紀錄，成為最受歡迎的韓劇外，在劇中飾演「成奇勳」的李政宰人氣更是直線飆升，成為近期大家熱門的討論對象，出道至今長達 28 年的他，早已是韓國知名的演技派演員，今次小編就幫大家整理出幾部李政宰的必看作品，大家不妨在追完《魷魚遊戲》後也能找來看看唷！



正式開始前先簡單介紹一下李政宰，1972 年出生的他，小時候家裡環境曾經相當優渥，但後來因為爺爺參選議員屢次失敗導致家道中落，還曾因付不起學費被當著全班的面挨打，小小年紀的他除了上課，還要幫忙照顧患有自閉症的哥哥，過著相當刻苦的童年，為了減輕家中的經濟負擔，李政宰高中後沒有繼續升學，而是到了咖啡廳打工，也因此在咖啡廳老闆的推薦下參加廣告公司試鏡，1993 年拍攝樂天 Crunkey 巧克力廣告大獲成功後，便開啟了他的演藝道路。

同年出演 SBS 電視劇《恐龍先生》就被廣為人知，隔年的電影《年輕男人》更讓他包攬百想藝術大賞、大鐘獎、青龍獎三座新人獎，以及在電視劇《沙漏》中以白在熙一角，再奪下百想藝術大賞電視部門新人獎的肯定。1999 年搭檔鄭雨盛主演電影《沒有太陽》而順利在 27 歲時拿下青龍獎最佳男主角，成為至今無人能打破的韓國影史最年輕的影帝。但接下來的近十年，卻進入了李政宰的演藝低潮期，直到 2009 年在電影《下女》中與全道嬿、尹汝貞合作，才為陷入黑暗期的演藝之路帶來曙光，演藝事業也逐漸上升，那接下來就跟著小編來看看近幾年李政宰的代表作品吧！

▼▼▼不單有《魷魚遊戲》，即睇李政宰近年的代表作！▼▼▼

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NO.1《盜賊門》

被喻為是亞洲版《盜海豪情》的《盜賊門》，是部由韓港多位重量級明星攜手合作打造的電影，故事講述為了竊得黑社會老大藏在賭場價格不斐的鑽石「太陽之淚」，於是號召了不同領域的高手們組成團隊前往澳門，準備大顯身手來場偷天換日的盜取計畫，而劇中角色雖互相幫助但又各懷鬼胎，一來一往的互動，也為電影增添了不少的看點。李政宰在劇中飾演的卜派，是一位心機很重、善妒又愛見鏠插針的痞子，老愛黏著假鬍子的怪咖，但卻是一位架纜線的高手，夥伴的性命和任務成敗都繫在他身上，是一個相當特別的角色，但下場如何就讓大家自去電影中確認吧！

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NO.2《闇黑新世界》

《闇黑新世界》被稱為韓國近年來最出色的黑幫電影，故事主要講述以企業型式不斷擴展規模的黑幫組織「金文」，新人警察李子誠（李政宰 飾）作為臥底潛入該組織，八年間子誠成為「金文」副手鄭青（黃晸玟 飾）如親兄弟的左右手，隨著「金文」會長突然死亡，警界高層擬定了「新世界」計劃來操控新任繼承者，加上集團內部因爭權奪位而開始了腥風血雨的爭鬥，在情感、理智產生衝突的李子誠最後的決定是什麼？就由大家自己片中找答案了。

NO.3《觀相》

「我有當王的面相嗎？」相信常常在看韓國綜藝的朋友，對這句台詞絕對不陌生，其實這正是出自李政宰在《觀相》中的台詞。以韓國歷史事件「癸酉靖難」為背景的《觀相》，主要講述朝鮮最偉大的觀相師來景（宋康昊 飾）本來隱居於山林之間，與兒子過着貧苦的生活，在鴇娘嫣紅（金惠秀 飾）的提議下前往漢陽（今首爾）替人看相賺錢，希望能夠飽食暖衣並且重振家族，非凡的能力被當今國王文宗（金太祐 飾）看上，便秘密下令讓他來辨別誰具有逆謀之相，但隨著文宗的意外亡故，其弟首陽大君 （李政宰 飾）便自行繼位，來景為了效忠舊主，誓死保護太子因此捲入了朝鮮王室的紛爭當中。

在劇中飾演首陽大君的李政宰一出場就氣勢十足，表現出觀相大師口中的「逆謀之相」，自信、霸氣、無禮、野心強大、冷酷無情，把角色詮釋得絲絲入扣，讓人在看電影時會恨得牙癢癢，而該部電影也讓李政宰再創事業高峰，一舉拿下青龍獎、百想藝術大賞兩項大獎的男配角獎外，更被韓網封為是「史上最具魅力的首陽大君」美譽。

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NO.4《與神同行》系列

改編自漫畫家周浩旻的同名人氣漫畫《與神同行》，故事笑中帶淚，以陰間世界諷刺陽間，並在神與人之間探討命運的牽連，而在電影上映後，更曾掀起一股《與神同行》的旋風，更是南韓影史賣座電影亞軍，而在電影中飾演閻羅王的李政宰，雖不是主演群的一角，但卻是系列中牽起主角們命運之線的重要關鍵。而與導演感情相當好的李政宰，本以為自己只是友情出演，但沒想卻成為了《與神同行》系列中的重要伏筆，讓他經常在節目上噹導演：「我以為我只是友情客串，結果連續集都出現了！」不僅如此，只是「客串」的他還跟著跑各大記者會、首映會，對閻羅王這角色越來越有感情的他也特別提到，如果還有 3、4 集他很樂意出演，但前提是合約要先寫好，見證了他與劇組及導演的好感情的同時，也期待未來能在《與神同行》系列中，繼續看見閻羅王發光發熱火花演技。

NO.5《魔鬼對決》

橫跨韓國、泰國、日本三國的全球外景拍攝的《魔鬼對決》，一上映就在台韓兩地造成不少話題，除了復仇的劇情走向，還有令人緊湊的敘事節奏，讓整部電影顯得血脈噴張，加上拳拳到肉的武打戲，讓人不得不稱讚兩位主演黃晸玟、李政宰演技精湛。在電影中飾演殺手雷的李政宰，滿身的刺青以及冷血殺人魔的形象，不僅讓人眼前為之一亮，也顛覆了以往在大眾心目中的形象，而被工作人員稱為「練習中毒者」的他，在五個月的拍攝期間，不只徹底管理自己體態，並練習各種武打動作，在拍攝結束後還會找來武術團隊一同練習下次要拍攝的動作，還因此造成左肩受傷，但因為緊密的拍攝日程，敬業的李政宰選擇延後治療，只為能順利將電影拍攝結束，而辛苦的付出也獲得了觀眾們的熱烈迴響，影帝級的陣容加上精采絕倫的劇情，更成為當年韓國夏天「三巨頭作品」（《魔鬼對決》、《屍殺列車：感染半島》、《鋼鐵雨：深潛行動》）中最高評分電影。

NO.6《魷魚遊戲》

最後要再回過頭來跟大家推薦一次《魷魚遊戲》啦！這是李政宰自出道以來少數的連續劇作品。在劇中李政宰飾演沉迷於賭博，搞得自己欠了一堆債務的成奇勳，雖然剛開始會覺得他是在家中最讓人頭疼的，但諷刺的是在這場生存遊戲中，他卻是最符合「善」的一個人，在抹滅人性的遊戲中，依然保持著心中的良善。遊戲過程的掙扎、懊惱等細節李政宰都詮釋得恰到好處，而為了能更加貼合角色，李政宰在外貌上也是下足了苦心，刻意留著長髮加上削瘦的身形，讓人可以輕易地被他帶入角色的困境之中，敬業的精神讓人相當佩服，這波《魷魚遊戲》熱潮務必跟上！

好了，以上就是小編為大家整理的李政宰的人生代表作，不知道大家看過幾部了呢？歡迎跟小編分享看完後的心得唷！

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