《劇場版 咒術迴戰0》公開五条悟露單眼造型　粉絲質疑無視原作

預定2021年12月24日日本上映的《劇場版 咒術迴戰 0》近日公佈了作品中數一數二的強者五条悟的造型，但有關造型一公佈令到不少觀眾不接受。



《劇場版 咒術迴戰 0》改編自漫畫家芥見下下創作的漫畫系列《東京都立咒術高等專門學校》。故事內容為《咒術迴戰》的前傳，主角為乙骨憂太。而《咒術迴戰》中數一數二的強者五条悟亦會於這套作品出場。

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不過，官方釋出《劇場版 咒術迴戰 0》的造型後引起了觀眾和讀者的討論，因為五条有著一對特別的眼睛「六眼」為免認出對方術式而導致不必要戰鬥的關係，所以平常必須幪起雙眼。但官方釋出五条的造型有露出單眼令到系列的讀者和觀眾感到奇怪，認為製作團隊是否無視了原作。

而到底今次是人設圖上更改造型是否為宣傳只於人設圖上露出單眼呢？這只能待到《劇場版 咒術迴戰 0》上映後才能知道真相了。

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