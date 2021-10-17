【最挫折遊戲投票排行】不是人人都是打機高手，或者有時間去從失敗中練習重來。日本媒體Inside Game最近就舉行了「最令人挫折的遊戲」投票，沒想到From Software高難度的遊戲並不是冠軍。



日本媒體Inside Game舉行「令你最挫折的是哪一款遊戲？」投票。第5位已經是From Software的《隻狼》。此作雖然有不少高手能「無傷」過關、短時間SpeedRun，或者中手以瘋狂「彈劍」來頂住Boss攻勢，變成了節奏遊戲。但很多一般玩家都覺得太困難而投下此票。

隻狼奪得不少「年度最佳遊戲」獎項，不過不是人人玩到（FromSoftware）

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沒想到初代的《BIOHAZARD》竟然是不少日本機迷的陰影，不過當時首次接觸喪屍這題材，的確是頗衝擊的。那個操作如果在今時今日再來，可能新機迷也未必受得到。得到票數的遊戲還有《SIREN》、《仁王》、《Final Fantasy》、《Zelda》、《Apex Legends》、《Fortnite》等。也有人說小時候玩《Zelda姆吉拉的面具》被月亮演出嚇壞、玩《Ring Fit Adventure》體力不支等。

如果給筆者選的話，我會投《浪漫傳說3》（復活邪神3）一票，小時候怎樣也打不嬴四魔貴族... 有時間也想買Remaster版回去挑戰呢（SQUARE SOFT/SQUARE ENIX）

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