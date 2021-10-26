《萬艦齊發》、《英雄連隊》Relic 開發、Xbox Game Studio 發行的《世紀帝國 4》即將於 10 月 28 日發售，讓喜愛世紀帝國的玩家有機會重溫戰略樂趣，打造更現代化的遊戲版本，同時為本系列賦予更深刻的史實戰役內容。
《世紀帝國 4》 承襲了系列基本特色，探索周遭可用資源並且開採，將這些資源投資於建築物與士兵單位，用以摧毀任何威脅你的勢力，建造關鍵地標推進下個時代。但在本作多了可以透過派遣兵力，在一定時間內佔領地圖內的所有聖地，或是累積龐大資源建造世界奇觀來贏得勝利。
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