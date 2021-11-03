Switch 17禁Game《20淑女》PS5版變密實兔女？廠商疑諷刺內容審查

自 PS 平台近幾年加強針對推出遊戲內容，特別是和色情、裸露有關之內容的審查後，相關話題就一直是玩家－尤其是所謂「美少女遊戲」玩家很關心的問題。近日歐美地區有一款即將上架的遊戲，引起不少玩家注意，這款遊戲在 Nintendo Switch 上稱為《20 淑女（20 Ladies）》，而在 PS 平台上則稱為《20 兔女（20 Bunnies）》。



由於遊戲名稱和人物美術都不同，稱為「一款」遊戲似乎有點語病，但是《20 淑女》與《20 兔女》除了遊戲名稱和人物美術外，包含遊戲玩法、關卡設計甚至遊戲配樂等內容上都完全一致，基本上應該可以視為是同一款遊戲沒錯。

▼▼▼兩款遊戲連PV都是基本相同，即睇對比，你同意是諷刺Sony嗎？▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：《AI*少女》3D成人遊戲Steam推出 無人島起屋變18禁模擬市民▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：2021八款被高估遊戲 eFootball美斯變火星人 Diable 2災難斷線▼▼▼

+ 15

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】