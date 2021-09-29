《寶可夢傳說 阿爾宙斯》PV發布　新精靈「劈斧螳螂」等內容公開

株式會社寶可夢公開 Nintendo Switch《寶可夢傳說 阿爾宙斯》的最新宣傳影片，釋放更多遊戲介紹。



活用靈活的動作和寶可夢對戰，鎮撫狂暴的寶可夢吧！

在洗翠地區裡有受到神秘庇佑的特別寶可夢棲息著。牠們的種類不盡相同，其中有被稱為「王」或「女王」，力量格外強大的寶可夢，也有據傳會協助人類的寶可夢。

「王」和「女王」平時是受人們崇敬的存在，但近來卻有突然狂暴起來的時候。主角將會以調查組組員的身分接下任務，去鎮撫牠們。與「王」和「女王」的戰鬥，同時考驗著主角的動作技巧和寶可夢對戰的能力。

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