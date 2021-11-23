Capcom新作《PRAGMATA》宣布延期　派超萌妹妹這樣做獲網民秒原諒

製作出恐怖遊戲界的翹楚《Resident Evil（生化危機）》與超火紅角色扮演遊戲《Monster Hunter（魔物獵人）》的遊戲公司 CAPCOM，預定將在明年推出的科幻遊戲新作《PRAGMATA（虛實萬象）》，自 2020 年 E3 展首次公佈消息以後，各路玩家們都非常期待 CAPCOM 將端出什麼樣的作品，搞不好就是下一部神作！但官方日前公佈了一則影像，讓網友又失望又不忍唏噓。



《PRAGMATA》的背景設定在一個近未來月面的惡托邦世界中，遊戲將結合次世代主機的強大性能，透過即時光線追蹤呈現出色的遊戲畫面，展現出栩栩如生的未來世界！原本以為官方上傳的是新作內容的相關資訊，結果竟然是遊戲將延遲到 2023 年推出的道歉影片，只能說粉絲們必須再等等了！

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不過 CAPCOM 非常聰明的讓《PRAGMATA》遊戲預告中現身的神秘蘿莉，舉著道歉的牌子，其楚楚可憐的模樣，讓網友高喊：「延！都給你延！」、「這種道歉我實在是無法……拒絕。」、「我已經原諒你了！」，看到這麼可愛的小女孩，到底誰罵的下去啦，只能說 CAPCOM 這次實在是太高招！

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