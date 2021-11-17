《七龍珠 破界鬥士》公開！戰鬥力5對抗侵略者　Steam將開放試玩

撰文：gamebase
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萬代南夢宮娛樂宣布，預定於 2022 年在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC Steam 等平台，推出《龍珠》非對稱型動作遊戲《七龍珠 破界鬥士》（ドラゴンボール ザ ブレイカーズ），並將於近日在 Steam 展開 CBT 測試讓玩家們先行體驗，同時公開最新宣傳影片。

本作將玩家分成《龍珠》中最具代表性的「入侵者」，與沒有像超戰士那樣擁有強大力量的一般市民「生存者」兩邊陣營，來展開一對七生存競技對戰的非對稱型動作遊戲。

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其中，生存者必須逃過入侵者的魔掌逃離地圖，而入侵者則必須阻止生存者逃脫將其全員打倒才行。

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