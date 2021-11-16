《GTA三部曲》重製版劣評如潮　評分低見0.6成系列史上評價最差

Rockstar遊戲《GTA 三部曲 最終版》已於近日發售，然而從近日出現的種種問題來看，這部作品可能Rockstar有史以來玩家評價最低的一部作品——截止發稿前，本作PS5版本在M站的玩家評分僅有1.0、而XSX版更是僅有0.6分，近千名玩家為本作給出差評。



當然，說是差評，實際上已經是完全不能用來形容玩家們的憤怒：上百名玩家直接為本作給出零分評價，並用多國語言怒斥本作出現的各種Bug、畫面撕裂、PC端垃圾優化等嚴重影響遊戲體驗的問題。此外，因Rockstar啟動器問題導致的遊戲PC端停售也激起了不少玩家的憤怒。

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不少玩家稱這部作品是「絕對的垃圾」、「一坨翔」、「毫無Rockstar水準」……

截止目前，本作的風評似乎仍沒有好轉的跡象，幾家媒體，諸如VGC、ScreenRant也僅為本作給出60分的及格分數。

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