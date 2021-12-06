PS Plus將升級對抗XGP？SONY年初推遊戲訂閱服務　包括PS1-3遊戲

據彭博社報道，SONY正計劃創建一個類似Xbox Game Pass的訂閲服務。該公司已經提供了兩項訂閲服務，即PlayStation Plus（大多數在線多人遊戲都需要它）和PlayStation Now（提供可下載或流媒體的遊戲目錄），據說它們將在這個新產品中合併。記者Jason Schreier在Twitter上說，SONY可能會保留PlayStation Plus品牌，但 "逐步取消 "PlayStation Now。



這項新服務的代號為Spartacus，將有三個層次。一個將提供當前的PlayStation Plus福利，另一個將包括PS4和 "最終 "PS5遊戲的目錄，第三個將有 "擴展演示、遊戲流和經典PS1、PS2、PS3和PSP遊戲庫"，彭博社報道，並補充說它 "可能 "在PlayStation 4和PS5上可用。該公司將在春季推出這項服務。

SONY沒有立即回覆The Verge的評論請求。彭博社補充說，該服務的一些細節，包括其會員等級，可能還沒有最終確定。

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SONY的服務可以在微軟的雲平台上運行

彭博社報道說，該公司也在 "投入資源擴大其在雲遊戲方面的努力"，也許是為了跟上Nvidia的RTX 3080層的GeForce Now和微軟的Xbox Series X升級為xCloud等努力。然而，目前還不清楚在微軟和SONY於2019年簽署協議後，Spartacus是否會在微軟Azure上運行；如果是這樣，這意味着SONY的服務與它的競爭對手在同一平台上運行。

這項新的斯巴達克斯服務聽起來將使SONY與微軟的Game Pass Ultimate訂閲相提並論，後者允許人們玩在線多人遊戲，訪問來自微軟和其他公司的龐大遊戲庫，並從雲端串流遊戲。SONY似乎也在模仿微軟的做法，提供多層次的服務--例如，只有每月15美元的Game Pass Ultimate計劃提供雲遊戲。

然而，Game Pass和Game Pass Ultimate的主要好處之一是第一天就能獲得微軟的第一方遊戲，但這可能無法與斯巴達克斯一起使用。施雷爾在一條推文中說，"不要指望SONY會像Game Pass那樣第一天就包括其大型新遊戲"。

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