三代蜘蛛俠杜比麥奎爾最毒？盤點歷代蜘蛛俠髮型　湯賀蘭公認最帥

稍早Sony前2代蜘蛛俠的反派角色確認陸續加盟MCU續集《蜘蛛俠3》再度引起各界討論，而且現在Sony和Marvel還在進行談判，希望《蜘蛛俠3》能帶來最華麗的平行宇宙，除了湯賀蘭（Tom Holland）之外，還意圖把前兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）找回來，超豪華的場面肯定會造成一陣轟動！

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雖然目前三方回歸的謠言尚未被確定，Sony官方也請大家不要多做猜測，但劇迷發現Sony似乎有持續與Marvel進行協談的跡象，或許真的會以不同平行宇宙的蜘蛛俠身分合體，這樣頂級夢幻的組合並非完全沒有可能，讓大家相當期待。

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