Pokemon GO Tour城都活動將分「金」和「銀」？入場券要這樣拿到

美國 Niantic 宣布，目前在手機上營運的 GPS 抓寶遊戲《Pokémon GO》，將預定於 2022 年 2 月 26 日迎接最新最新的「《Pokémon GO》Tour：城都地區」的到來！



繼官方於今年 2 月推出「《Pokémon GO》Tour：關都地區」並大受玩家們好評後，「《Pokémon GO》Tour」活動即將於明年 2 月再度登場，這次的舞台將會是「城都地區」。

▼▼▼點擊圖片了解「《Pokémon GO》Tour：城都地區」活動，以及入場券取得方法：▼▼▼

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