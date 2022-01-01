2022 元旦 C99 Comiket99 コミケット Cosplay圖輯｜日本大型同人誌活動Comic Market コミックマーケット重開，但針對防疫的各種措施，客量及人氣均今非皆比。不過the show must go on！現在馬上來欣賞今年到場的cosplayer精彩照片圖集。



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伊織萌 facebook圖片

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伊織萌感慨「天使之環」變「Zero領域」

對於大會仍能開幕，來場者都心存感激且非常合作，但面對空空如也的場館，twitter上的點文都帶點感慨。最想不到是知名Coser伊織萌，也在官方facebook張貼了2019年在C96場外被數千位影友360度包圍拍攝的名場面「天使之環」，再孤身一人在已經封鎖、空無一人的同一場地自拍，看者無不感受到當中的溫度差，尤如「那年十八」meme圖。

伊織萌 facebook圖片

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Comiket99 cosplayer相集

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路過的幪面超人．登上Twitter熱搜

《幪面超人帝騎》(Decade)無論角色跟演員井上正太，都好喜歡上網搶鏡，近年井上被踢爆趁太太懷孕出外偷食，仍沒太影響其人氣。在Comiket99首日，井上正太就走入Comiket99 做直播，成功搶鏡成為當日twitter的熱搜字眼，比Enako、伊織萌更爆，賺翻了！

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10款超高CP值玩具Figure模型滄海遺珠｜METAL BUILD、超合金魂、高達模型，近年玩具市場一味炒，沒升值的玩具就全水準就很差嗎？當然不是，推介10款「炒唔起」Figure模型滄海遺珠。全文在此：高CP值玩具figure 2021十大滄海遺珠｜Hot Toys Mk85 減$800必入