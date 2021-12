蜘蛛俠人氣排名|Marvel 電影新作《蜘蛛俠: 不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》上映兩周,全球票房已經突破了 10 億美元、成為 2021 年最賣座電影。

眾所周知,《蜘蛛俠》系列一向以多元宇宙其中一個賣點,最近就有外媒網站趁《No Way Home》上演之際舉行了一個別開生面的人氣投票,讓蜘蛛俠 Fans 從近百個不同版本的蜘蛛俠中投選出最受歡迎的一個。



MCU 的新蜘蛛俠三部曲大受歡迎,在當中飾演 Peter Parker 的 Tom Holland 自然人氣急升,殊不知他卻非蜘蛛俠 Fans 心目中最愛的一位蜘蛛俠(圖 Marvel/ Sony)

👉 手機碰瓷黨出沒|以屏幕破裂手機敲詐某類路人!提防中伏兩大重點

蜘蛛俠人氣投票、1 on 1「鬥」出最強一位

以遊戲動漫為主題的外媒網站 IGN 最近就舉行了一次蜘蛛俠的人氣投票,投票以「Face-Off」對決的方式進行,而在越多對決中勝出的蜘蛛俠,得分就越高、排名也自然靠前。

讀者每次只會在畫面上見到兩個不版本的蜘蛛俠,只可投選其中一個,近年曝光率最高的版本因為更多人熟悉,自然會有更大優勢,故除了比較戰鬥力,各版本蜘蛛俠的「人氣」才是是次 Face-Off 的最大勝負因素(圖 IGN)

👉 快刪!Android 6款QR、PDF免費App暗藏木馬 30萬人銀行資料被竊

是次的投票中包含了不同的漫畫、卡通、電視、電影版本的蜘蛛俠,除了元祖的 Peter Parker,還有大量其他的變體蜘蛛俠都有包括其中,總數多達 96 位,頭 10 位基本上都是近年曝光率相當高的版本👇👇👇

+ 16

👉 消委會7款可換鏡頭相機評比 Nikon/Sony/Canon 八千元款CP最高

除了人氣最高的 10 個,來自各個多元宇宙的蜘蛛俠各有特色,亦有不少獨特的超能力,如果放棄人氣、單論戰鬥力或有趣(奇葩)的程度,他們絕不比前 10 的多個 Peter Parker 遜色👇👇👇

+ 7

如果有興趣了解這多個版本的蜘蛛俠,可以進入此連結參閱全 96 個版本的蜘蛛俠資料

同場加映:蜘蛛俠不戰無歸|入場前必睇懶人包 三代同堂敵人角色劇情全分析



《蜘蛛俠:不戰無歸》上映,今集最大賣點是將5部舊《蜘蛛俠》真人電影中的敵人「三代同堂」集於一身,更有傳3代蜘蛛俠將會同場合作!送上入場前必睇懶人包👉👉👉多重宇宙、敵人設定、角色關係,現在一筆過為你分析!

同場加映:蜘蛛俠不戰無歸 Disney+睇唔睇到?



《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫,相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影,殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+,卻未見其蹤影。全文在此👉蜘蛛俠不戰無歸|票房大賺Marvel卻沒錢分?一文看清蜘蛛俠版權史