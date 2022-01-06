高橋留美子經典長篇作品《山T女福星》　睽違40年後再出新版動畫

在今年元旦時日本小學館公佈了《山T女福星／福星小子》完全新作動畫的資訊，同時指將會有4季。



《山T女福星 / 福星小子》（うる星やつら）是日本知名漫畫家高橋留美子的第一部長篇連載作品，也是受歡迎的代表作之一。曾於1981年改編成電視動畫。之後推出了OVA動畫與劇場版，其中由押井守執導的劇場版第2集《綺麗夢中人》非常有名。

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而不少網民雖然表示非常興奮，但亦有部分網民指作品部分內容可能與現時的社會風氣不合乎並過時。例如現今社會可說是性騷擾的行為，及有機會認為家暴的內容等。不過，最後新的動畫如何就只能待放送後才能知道。

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