高達 figure 開箱｜旺角朗豪坊間BANDAI Tamashii Spot 加設了售貨區，最吸引就是5款原本只限東京秋葉原Tamashii Nations Tokyo店發售的Real Marking ver. Robot魂A.N.I.M.E.系列、NXEDGE Style高達figure。究竟有幾特別？跟一般版有何分別？即睇開箱report。



（鍾世傑 攝）

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高達／渣古／紅彗星 Robot魂 A.N.I.M.E. Real Marking ver.

Robot魂 A.N.I.M.E.方向是以玩具完美重現舊動畫內的簡約外觀，卻又隱藏大量關節，可以扭出極之驚人的甫士，影相一流。幾款一年戰爭款式，由最初無人問津到現在隻隻升值，如果當年走了寶，可考慮Tamashii Nations Tokyo的Real Marking ver.別色版，雖然武器配件比一般版少，卻換上別注顏色，而且全身追加印刷機身編號、花紋，只要跟一般版併在一起對比，就會發現更加精細，收藏價值超高。(各售$360港元)

Tamashii Nations Tokyo版的Robot魂 Real Marking ver.（左起）紅彗星／高達／渣古（鍾世傑 攝）

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秋葉原Tamashii Nations Tokyo限定版Real Marking Robot魂高達最值得購買，追加的印花最明顯，純白機身搶眼。雖然武器比較少，不過機身上有很多印花細節，如果砌模型要我自己貼水印，可能眼都盲。

Tamashii Nations Tokyo版Real Marking ver. Robot魂高達（鍾世傑 攝）

與一般版A/B對比．找出4個最大不同之處

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秋葉原Tamashii Nations Tokyo版的Robot魂Zaku-II 渣古，特別配色猶如大河原邦男繪製的MSV海報，比動畫版更重軍事感，胸口的紅框真是好有型。武器也比較多，包括2把熱能斧以及1把渣古機關槍。

Tamashii Nations Tokyo版 Real Marking ver. Robot魂渣古（鍾世傑 攝）

有咩改良之處？

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秋葉原Tamashii Nations Tokyo版的Robot魂MS-06S 紅彗星馬沙專用渣古，放棄了TV版內那有點娘的粉紅色，但其別注紅又不太像Johnny Ridden那款橙紅色。武器比較少，只有1支Zaku Bazooka。

Tamashii Nations Tokyo版 Real Marking ver. Robot魂紅彗星渣古（鍾世傑 攝）

有咩改良之處？

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金屬色特別版NXEDGE Style 海牛高達／夜鶯 Tokyo Limited Ver.

另外還有《CCA 貝積嘉的孩子》中出場的Hi-Nu Gundam（花名海牛高達）及Nightingale 夜鶯，款式為NXEDGE Style SD風格完成品，兩款都是金屬色特別版！細細隻但有可動關節，而且很多detal位。一係唔買，一買一對買，否則一對情侶不就沒有對手格劍？(夜鶯 Nightingale $400港元／Hi-Nu Gundam $280港元)

Tamashii Nations Tokyo版NXEDGE Style 夜鶯、 Hi-Nu Gundam（鍾世傑 攝）

一係唔買，一買一對買，否則一對情侶不就沒有對手格劍？（鍾世傑 攝）

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旺角Tamashii Spot介紹

旺角朗豪坊 10 樓的TAMASHII SPOT 過去只限展覽BANDAI Tamashii 系列figure玩具，只能看不能買。但今天開始會增設銷售服務，可以買到 TAMASHII NATIONS TOKYO 限定品；店內的展品亦都一次過更新了，比如有超合金魂GX-100《宇宙飛龍》（大空魔龍），及Metal Build 黑色正義女神高達等等。

鋪入面有咩睇？

TAMASHII SPOT升級後會不斷有特設期間限定主題展，頭炮可以睇 「超合金魂」系列新作：超巨型 GX-100 宇宙飛龍及金剛！！！同場還有其他招牌系列如Metal Build、Robot魂、SHF拉打睇。

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Tamashii Nations Hong Kong

地點：朗豪坊 10 樓 32-33 號舖

營業時間：上午 11 時至晚上 9 時



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