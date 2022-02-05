Sony Alpha 7 IV全片幅無反相機評測　高像素畫質對焦性能超卓

在Sony Alpha 7 IV（型號：ILCE-7M4）全片幅無反相機正式發布之前，關於這台相機的種種曝光新聞會時不時的出現在網絡上，足見大家對於這台相機的期待。畢竟Sony Alpha 7 III發布的時間是三年半之前的事情了，所以Sony 的Alpha 7系列全片幅無反相機該升級了。



Sony Alpha 7 IV正式發布後，Sony 希望藉此不僅希望重新樹立的全片幅無反新基準，更是對這台相機的市場表現充滿期待。所以20,490元的單機身售價，瞬間讓Sony Alpha 7 IV成為市場的緊俏產品，出現了有價無貨的情況，也足見這台相機的受歡迎程度。

因為眾所周知的晶片缺貨的原因，我們拿到Sony Alpha 7 IV的時候已經比預期晚了兩周的時間。但是，我們依然希望通過這篇Sony Alpha 7 IV全片幅無反相機的評測，為您解讀這台新相機究竟做了怎樣的升級，究竟值不值得購買。

首先還是簡單看看Sony Alpha 7 IV的參數：



1）3300萬像素全片幅堆棧式Exmor R CMOS傳感器+BIONZ XR影像處理器

2）支持10張/秒連拍，連拍時實現AF/AE跟蹤以及計算，藉助機身大緩存提供更流暢的拍攝體驗

3）支持照片和影片拍攝時人眼、動物眼睛、鳥眼實時追蹤對焦

4）採用覆蓋約94%成像範圍的焦平面相位檢測對焦系統，通過759個相位檢測對焦點實現出色的實時追蹤性能。

5）支持Super 35mm模式下全像素4K 60P影片拍攝

6）支持全片幅7K超採樣4K 30P影片拍攝

7）影片支持10bit色深以及4：2：2色彩採樣

8）加入焦點圖功能，通過色塊區分合焦範圍



上述是我簡單總結的Sony Alpha 7 IV的升級的亮點之處。從配置來看，作為Alpha 7系列的第四代產品，Alpha 7 IV的各項配置以均衡為出發點，不論是相機的像素數、連拍能力、對焦性能，還是相機的影片拍攝能力、拍攝體驗，每一項升級都切中了用戶的痛點，不論是老款Alpha 7 III相機用戶還是準備入手Alpha 7 IV的用戶來說，這台相機都有着很大的吸引力。

外觀和細節

老規矩，我們首先還是看一看這台Sony Alpha 7 IV相機的外觀。

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Sony 第一代Alpha 7定下了Sony 全片幅無反相機的外觀基調，但每代升級產品又會對細節進行打磨。就外觀來說，最新的Sony Alpha 7 IV上手的第一感覺與Sony Alpha 7R IV非常相似，不論是機身厚度、手柄寬度，還是按鍵、撥輪的調節感，給人反饋都很舒適，如果你是一個Sony 無反相機的用戶，上手Sony Alpha 7 IV並不難。

在相機右側肩部的操控上，Sony Alpha 7 IV延續了之前的鍵位設計，但在細節上有了很大的變化。首先，在拍攝模式撥盤中取消了影片拍攝檔位，在拍攝模式撥盤下方增加了照片、影片以及S&Q功能切換撥杆；其次，C1自定義功能鍵變為了影片錄製按鍵，原來的背部影片拍攝按鍵變為了C1功能鍵；最後，曝光補償撥盤變為了多功能轉盤，並帶有鎖定功能，防止拍攝時不小心觸碰改變拍攝參數。

在相機背部，Sony Alpha 7 IV的按鍵佈局延續了之前的產品的操控設計，除了前面提到C1按鍵的變化之外，其餘按鍵包括功能按鍵並沒有任何調整，操控邏輯也與前代產品完全相同。

Sony Alpha 7 IV外觀和細節（中關村在線授權使用）

Sony Alpha 7 IV此次採用了全新的約3300萬像素全片幅堆棧式Exmor R CMOS影像傳感器，並且採用了和Sony 旗艦Alpha 1相同的BIONZ XR影像處理器，處理能力提升了8倍，是目前Sony 最強的影像處理器。

Sony Alpha 7 IV外觀和細節（中關村在線授權使用）

在接口方面，Sony Alpha 7V包含了一個全尺寸HDMI 2.1接口、麥克風孔、耳機孔、Type-C數據口、MULTI接口等。在存儲上，Sony Alpha 7 IV採用了與Alpha 7S III一樣的雙SD卡卡槽設計，卡槽1採用雙卡兼容設計，支持CFexpress Type-A型存儲卡和SD卡兩種卡，用戶可以根據預算選擇存卡類型。

Sony Alpha 7 IV採用了與Sony Alpha 7S III一樣的側向翻轉屏，屏幕尺寸為3.0英寸，像素為103萬，支持多點觸控，其翻轉角度可達176°、旋轉角度可達270°。在菜單設計上，Sony Alpha 7 IV採用了與Alpha 7S III一樣的新菜單，支持觸控操作。另外，Sony Alpha 7 IV採用了368萬像素的OLED Quad-VGA取景器，分辨率是前代產品的1.6倍。取景器不僅提升了像素，還減少的了偽色，使用取景器實時取景拍攝的體驗更出色。

總之，Sony Alpha 7 IV延續了Sony Alpha系列家族外觀設計，但在機身細節的改進點還是非常大的，特別是對於操控的改進強化了影片拍攝的操控便利性，側面也反映出這台相機性能的均衡性。

感光度、寬容度實拍測試

接下來進入Sony Alpha 7 IV的實拍測試環節。

Sony Alpha 7 IV採用了全新開發的3300萬像素全片幅背照式Exmor R CMOS傳感器和BIONZ XR圖像處理器，提供了感光度範圍為ISO 100-51200，可向下擴展至ISO 50，向上擴展至ISO 204800。首先看一看Sony Alpha 7 IV相機各檔感光度畫質表現。在拍攝時，我們選擇RAW+JPEG格式拍攝，並且將機位固定，用100%實際截圖展示。

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從實際拍攝看，採用3300萬像素的全片幅背照式Exmor R CMOS傳感器加上BIONZ XR圖像處理器的運算能力，Sony Alpha 7 IV的高感畫質表現非常不錯。感光度的分水嶺出現在ISO 6400，在ISO6400之前，不論是JPEG格式圖片還是RAW格式圖片，都保持着非常不錯的畫質。在ISO 6400之後開始出現輕微的噪點，到ISO 25600畫質開始出現下降，整體看ISO 25600畫質依然在可用範圍內。

在做完感光度測試之後，我們看一看Sony Alpha 7 IV的寬容度表現。作為Sony 最新一代Alpha全片幅無反相機，Alpha 7 IV的寬容度表現是令人放心的。首先，我們看一看Sony Alpha 7 IV在感光度ISO 100下的寬容度表現。

在ISO 100時，Sony Alpha 7 IV在-4EV曝光修復時依然有很優秀的寬容度表現，噪點幾乎沒有增加，但是在-5EV時畫面出現了噪點。因此在ISO 100時，Sony Alpha 7 IV的寬容度表現在這個級別相機中算是中上等的水平。

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在ISO 1600時，Sony Alpha 7 IV的寬容度表現非常優秀，擁有很明顯的優勢。可以看到在-3EV曝光修復的時候，才開始出現噪點，但是仍然在可以接受的範圍內，這個足以滿足很多專業用戶的特殊需求。

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在ISO 3200時，Sony Alpha 7 IV的寬容度表現依然具有很明顯的優勢。可以看到在-1EV是畫面出現輕微噪點，在-2EV曝光修復的時候，畫面開始出現噪點，依然在可接受的範圍內。

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ISO 6400時，已經是非常極限的寬容度測試了，Sony Alpha 7 IV的表現依舊不錯。在這個級別的測試中，我們看到直到-3EV曝光的修復，畫面始終沒有出現偏色，僅僅是噪點的增加。

影片功能測試

在測試完靜態照片之後，接下來進入動態影片拍攝內容的測試。眾所周知，面對越來越火爆的影片生產領域，Sony Alpha 7 IV在發布時，對於相機的影片拍攝進行了詳細的介紹，更完善的影片功能，也讓Sony Alpha 7 IV成為了一台均衡的無反相機。

在影片拍攝方面，Sony Alpha 7 IV支持在Super35mm模式下以全像素讀取無像素合併方式實現4K 60p的影片拍攝，同時還可以在全片幅模式下實現7K超採樣的4K 30p影片拍攝，並支持10bit色深和4：2：2色彩採樣，除了幀間編碼之外，還支持幀內編碼，同時還支持S-Log3、H.265編碼的XAVC HS影片。

索尼Alpha 7 IV影片文件格式選擇界面

對於影片拍攝者來說，相機在拍攝影片時的防抖以及對焦能力，將決定拍攝這段影片是否能夠成功的關鍵，所以我們先看看Sony Alpha 7 IV的影片防抖能力。

未開啟防抖影片展示（中關村在線授權使用）

在影片拍攝時，Sony Alpha 7 IV相機配合原生E卡口鏡頭可以實現更強的手持防抖增強模式，從而提升手持影片拍攝的穩定性。

開啟防抖影片展示（中關村在線授權使用）

開啟增強防抖影片展示（中關村在線授權使用）

通過上面對比可以看到，開啟增強防抖後，畫面會稍有裁切，但穩定性表現非常好，幾乎可以消除走路帶來的畫面抖動。這樣的防抖表現，在日常影片拍攝時，使用手持相機運鏡也毫無壓力。

除了防抖之外，為了保證影片拍攝時焦點清晰，Sony Alpha IV與Sony E卡口鏡頭配合使用，不僅可實現豐富的自動對焦功能，還提供了可視化景深的焦點圖功能。

影片焦點圖演示（中關村在線授權使用）

焦點圖功能通過不同顏色的色塊區分合焦範圍，前景深採用橙黃色塊顯示，後景深採用藍色色塊顯示，合焦區域無色塊顯示，以此方式來判斷和監控畫面的合焦情況，特別是使用大光圈淺景深拍攝時，焦點圖功能可以更加直觀的反饋畫面焦點和景深情況。

影片自動對焦演示（中關村在線授權使用）

在影片自動對焦上，Sony Alpha 7 IV在移動過程中對於拍攝主體判斷非常準確，對焦速度不僅飛快，整個對焦過程也十分平順。

在對焦上，Sony Alpha 7 IV還首次加入了呼吸補償功能，在影片拍攝時可以有效的降低呼吸效應對畫面產生的影響，保證拍攝中焦點變化時畫面視角始終保持一致。

呼吸效應補償功能展示（中關村在線授權使用）

最後我們看一看Sony Alpha 7 IV的7K超採樣4K 30P分辨率下，分別在ISO 3200和ISO 6400感光度下影片畫質表現。

從影片截圖來看，Sony Alpha IV在ISO 3200感光度下拍攝的影片細節非常清晰，畫面色差還原準確，暗部幾乎看不到任何噪點。

從影片截圖來看，Sony Alpha IV在ISO 6400感光度下拍攝的影片細節表現也不錯，雖然高感光度下畫面會有些許塗抹，但畫面暗部噪點控制依然不錯。

實拍樣片以及總結

接下我們就來看一看Sony Alpha 7 IV實拍的一些樣片。這台具備3300萬像素全片幅傳感器相機，在靜態照片的成像能力上，表現還是非常出色的。我們在拍攝樣片時，分別使用了Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II鏡頭、Sony FE 55mm F1.8 ZA鏡頭和Sony FE16-35mm F2.8 GM鏡頭。另外需要說明的是，樣片經過後期輕微處理。

從實際拍攝的照片來看，3300萬像素的表現力非常不錯，色彩表現和畫面細節刻畫都很到位。在實際拍攝時，Sony Alpha 7 IV的對焦速度很快，對焦過程也十分順滑，整體拍攝體驗非常不錯。

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總結

對於一個Sony Alpha 7系列無反老用戶來說，上手全新的Alpha 7 IV並不困難。對於新用戶來說，當你掌握了這台相機操控邏輯之後，會感覺到這是一台順手、好用的相機。不論是拍攝靜態圖片還是動態影片，這台相機都可以很好的完成任務。

在評測這段時間，Sony Alpha 7 IV給我的最深刻印象是「刀法精準」，其3300萬像素的傳感器、10fps的連拍能力、鳥類實時眼部對焦的加入、Super 35mm模式下的4K 60P影片拍攝等等，所有的功能都是恰到好處，讓這台相機性能十分均衡，任何用戶使用這台相機都可以完成拍攝任務。不過，Sony Alpha 7 IV依然有不足，例如103萬像素的顯示屏，雖然加入了全新的反轉設計，但屏幕的顯示效果依然要低於其他競品。

總之，Sony 對於Alpha 7 IV定位精準，加上20,490元的售價，對於Sony 無反老用戶以及想入手無反的新用戶來說，還是很有吸引力的。

優點：

1）3300萬像素全片幅，畫質表現出色

2）照片和影片都加入了加入鳥眼識別對焦，對焦性能更好

3）不論是靜態圖像拍攝還是動態影片拍攝，相機的操控設計更合理，針對性更強

4）全新的翻轉屏設計，取景使用更方便



不足：

1）104萬像素的屏幕分辨率依然過低



延伸閱讀：單反/無反相機應該買邊種？性能、畫質差距愈來愈細 鏡頭成關鍵

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